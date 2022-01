Znano, kdaj bo na voljo cepivo proti omikronu

Cepivo, ki bo prilagojeno koronavirusni različici omikron, bo pripravljeno marca letos. To je danes dejal izvršni direktor ameriškega farmacevtskega giganta Pfizer Albert Bourla za ameriško televizijo CNBC ter dodal še, da je podjetje že začelo izdelovati prve odmerke novega cepiva. Cepivo bo po njegovem prilagojeno omikronu, a učinkovito tudi v boju proti drugim različicam novega koronavirusa. Kot je priznal, resda ni povsem jasno, ali je novo, posebej za eno različico prilagojeno cepivo sploh potrebno. A njegovo podjetje se je kljub temu odločilo to cepivo izdelati, saj si ga nekatere države želijo.

Solidna zaščita že s tretjim odmerkom

Bourla upa, da jim bo uspelo izdelati nekaj, kar bo nudilo veliko boljšo zaščito – še posebej pred samo okužbo z omikronom, saj da je zaščita pred hospitalizacijami in hujšim potekom bolezni že s trenutnimi cepivi solidna, vsaj v primeru tretjega odmerka.

Obsežna raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da sta cepivi podjetij Pfizer/Biontech in Moderna 20 tednov po cepljenju z drugim odmerkom le približno 10-odstotno učinkoviti pri preprečevanju simptomatske okužbe z omikronom, sta pa še vedno učinkoviti pri zaščiti pred hujšim potekom covida 19. Ta raziskava je tudi pokazala, da so poživitveni odmerki teh cepiv pri preprečevanju simptomatske okužbe z omikronom do 75-odstotno učinkoviti.

Moderna s cepivom jeseni

Za CNBC je spregovorila tudi izvršna direktorica podjetja Moderna Kate Feldman. Tudi tam razvijajo cepivo, prilagojeno različici omikron. Kmalu bodo začeli klinično testiranje, medtem ko bi lahko cepljenje z njim steklo že jeseni, če bo šlo vse po načrtih.

Poživitveni odmerek cepiva Moderne, ki predstavlja le polovico siceršnjega odmerka, poveča ravni nevtralizacijskih protiteles proti omikronu menda za 37-krat v primerjavi z drugim odmerkom, medtem ko polni tretji odmerek kar za 100-krat.