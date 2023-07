Zlorabe v domovih za starejše: sto ljudi odpeljali v bolnišnice

V Romuniji odmeva razkritje zlorab v zasebnih domovih za starejše v bližini Bukarešte, zaradi česar je na poziv predsednika vlade Marcela Ciolacuja v četrtek odstopil minister za delo Marius Budai, v petek pa mu je sledila še ministrica za družino Gabriela Firea. Okoli sto ljudi so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnice, več oseb pa so aretirali.

Zlorabe v domovih za starejše je konec lanskega leta prva odkrila nevladna organizacija Center za pravne vire, ki je svoje ugotovitve tudi posredovala romunskim oblastem. Vlada je kmalu zatem začela pregled vseh socialnih storitev za mladoletnike, starejše in invalidne osebe, oddelek romunskega tožilstva za boj proti organiziranemu kriminalu pa je prejšnji teden preiskal 31 lokacij.

Šokantna razkritja

Najbolj šokantna razkritja so prišla iz treh domov v zasebni lasti v bukareškem predmestju Voluntari, kjer so tožilci odkrili »dve organizirani kriminalni skupini, ki sta izkoriščali ranljive osebe z nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem«.

Prav tako tožilci opozarjajo, da so lastniki domov mesečno prejemali več deset tisoč evrov državne pomoči, vendar denarja niso namenili za zdravljenje bolnikov. Ti pogosto tudi niso prejemali hrane ali potrebnih zdravil, do katerih so bili upravičeni.

Približno sto oskrbovancev domov so zaradi poškodb že odpeljali v bolnišnice. V povezavi z zlorabami v domovih za starejše so doslej pridržali štiri osebe, enajstim pa je sodišče odredilo hišni pripor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zaščita starejših in ranljivih oseb je postala ciničen posel, ki je za vsako ceno iskal dobiček, pogosto s krutim trpljenjem,« je v četrtek na začetku seje vlade opozoril Ciolacu in dodal, da je minister za delo zaradi škandala odstopil.

Le dan pozneje je odstopila tudi ministrica za družino. Ta se je na udaru znašla, ker je bil upravitelj kompleksa domov v Voluntari, ki je bil aretiran, njen nekdanji uslužbenec. Prav tako naj bi njen mož, sicer župan Voluntarija, prikrival ravnanja upravitelja domov, so poročali lokalni mediji.

Ministrica sicer ni tarča kazenske preiskave, saj njeno ministrstvo, v nasprotju z ministrstvom za delo, ni imelo nadzorne vloge nad domovi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.