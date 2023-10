Hollywoodski spektakel Matrica je pred leti predstavil zanimivo in nekoliko strašljivo idejo, da pravzaprav ne živimo v svetu, v katerem mislimo, da živimo, ampak v simulaciji, nekakšni virtualni alternativni realnosti več sto let v prihodnosti. Da to morda le ni zgolj filmska zgodba, pa zdaj trdi profesor fizike na univerzi v Portsmouthu Melvin Vopson, ki je lani odkril novi zakon fizike, ki je popolno nasprotje drugega zakona termodinamike, potrjenega davnega leta 1860.

Simetrija je najboljši način, kako optimizirati digitalni svet.

Vopsonov se imenuje drugi zakon informacijske dinamike oziroma infodinamike in pojasnjuje, kako informacije v našem svetu pravzaprav delujejo.

Procesi v vesolju in računalniku

Kot pravi profesor, procesi, ki se dogajajo v vesolju, močno spominjajo na procese, ki potekajo v računalniku, ko ta briše ali stiska kode oziroma podatke, po njegovo naj bi bil to znak, da naprave upajo, da mi, ki smo pravzaprav zgolj liki v nekem naprednem virtualnem svetu, tega ne bomo opazili. Stiskanje podatkov pa je nekaj, kar se mora dogajati, v nasprotnem primeru bi računalniki, ki poganjajo našo virtualno resničnost, za njihovo hrambo potrebovali veliko preveč prostora, da bi jih ves čas obdelovali, pa veliko preveč energije.

Procesi, ki se dogajajo v vesolju, močno spominjajo na procese, ki potekajo v računalniku, ko ta briše ali stiska podatke. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Moje raziskave kažejo na bizarno in zanimivo možnost, da ne živimo v objektivni resničnosti in da je zelo mogoče, da je celotno vesolje zgolj izredno napredna simulacija virtualne realnosti,« pravi fizik, po rodu iz Romunije.

Dokazi virtualne resničnosti

Dokazi, da živimo v virtualni resničnosti, so po njegovem mnenju povsod okrog nas: »Vse je strašno simetrično, poglejte samo metulje, cvetlice, morske zvezde in druge živali, vsi trdni kristali so simetrično zgrajeni. Simetrija je najboljši način, kako optimizirati digitalni svet, zato je simetrije tako veliko več kot asimetrije,« pojasnjuje Vopson in dodaja, da je za delovanje simulacije optimizacija enako pomembna kot stiskanje podatkov.