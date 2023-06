Že pred 100.000 leti pokopavali mrtve: možgane imeli velike kot pomaranča (FOTO)

Antropologi pravijo, da se je civilizacija začela pred 15.000 leti, saj od takrat obstaja dokaz, da je človek pomagal sočloveku z zlomljeno nogo. Druge značilnosti človeške družbe, denimo pokopavanje mrtvih, pa so bile prisotne že veliko prej. Do zdaj so menili, da se je prvi pokop zgodil pred 78.000 leti, raziskovanje izumrle človeške vrste Homo naledi pa je pred kratkim privedlo do osupljivega odkritja, da je človek polagal pokojne v grobove že pred 100.000 leti.

Možgani vrste Homo naledi so bili veliki kot pomaranča.

Paleontologi so namreč v jamah v Južni Afriki v bližini Johannesburga našli najstarejše pokopališče do zdaj. Ustvarila ga je danes izumrla človeška vrsta Homo naledi. Nenavadno se zdi predvsem to, da so poslikave, s katerimi so označevali grobove, ustvarili predhodniki ljudi, katerih možgani niso bili večji od pomaranče. Znanstveniki so bili prepričani, da tako primitivna bitja niso sposobna takih dejavnosti. Do zdaj so mislili, da je mrtve začela pokopavati šele naša vrsta, Homo sapiens.

Takšni znaki so bili vrezani v bližini pokopanih. FOTOgrafije: Berger Et Al.

V grobovih so našli kosti odraslih in otrok.

Ostanke Homo naledija so odkrili že leta 2013. Našli so kosti odraslih in otrok, vključno z enim skoraj celim skeletom. Homo naledi je bila primitivna vrsta med opicami in modernim človekom. Možgane je imela podobne velikosti kot šimpanz, predstavniki so bili visoki okoli 152 centimetrov. Hodili so pokonci in uporabljali orodje. Vrsto je odkril paleoantropolog Lee Berger. Znamenja na grobovih so izdelana z ostrim orodjem, gre za križe, geometrične like, znamenja v obliki črke X ter nelinearne geometrične figure. V bližini grobov je bilo odkritih 46 takšnih znamenj. »Vedno mislimo, da so podobne reči povezane z velikimi možgani. Zdaj bomo svetu povedali, da to ni res,« pravi Berger.