Zaradi porničev trpi celotno pleme

V brazilski Amazoniji že stoletja živi pleme staroselcev Marubo, ki so v stik z belci prvič prišli v 19. stoletju, a so tudi potem nadaljevali svoj način življenja. Stanujejo v enostavnih kolibah, tudi živali še do današnjih dni lovijo večinoma na tradicionalen način s puščicami, ohranili so starodavna verovanja in podobno, so pa sprejeli nekaj modernih reči, brez katerih si preostanek sveta težko predstavlja življenje, denimo telefon. Lani so zaradi satelitov Starlink spoznali še internet.

Mnogi so bili prepričani, da ljudstvo te nove tehnologije ne bo sprejelo, a so se motili. Celo starešine so bili navdušeni, saj jim je internet med drugim omogočil hitrejši dostop do zdravstvene pomoči, kar je še posebej pomembno ob ugrizu kače, v Amazoniji teh ni malo, mnoge od njih so smrtonosno strupene.

A le nekaj mesecev pozneje so tisti iz zunanjega sveta, ki pogosto obiskujejo pleme, začeli poročati, da so se staroselci močno spremenili. Redki so se odpravili na lov ali nabirat sadeže, zanemarili so obdelovanje zemlje; raje so s pametnimi telefoni ležali v visečih mrežah in klepetali z ljudmi po vsem svetu, mladeniči pa so se začeli do žensk obnašati izredno agresivno ter jih spolno nadlegovati. S pomočjo interneta so namreč dobili tudi dostop do pornografskih vsebin, ker ljudstvo prej ni odobravalo niti poljubljanja v javnosti, pa s tovrstnim početjem niso imeli nobenega stika. Nato so hoteli vse, kar so videli, poskusiti, misleč, da je to v drugih kulturah po svetu pač normalno in običajno obnašanje.

Mladi so postali leni, učijo se o običajih belcev, gledajo neprimerne stvari in se tako tudi obnašajo.

»Ko smo dobili dostop do interneta, smo bili sprva izredno veseli, olajšal nam je veliko stvari, a vse skupaj je šlo navzdol zelo hitro. Mladi so postali leni, učijo se o običajih belcev, gledajo neprimerne stvari in se tako tudi obnašajo,« je novinarju časnika New York Times, ki je obiskal pleme, povedal jezni starešina, ki je dodal, da so morali mnogim članom plemena omejiti dostop do telefonov. »Pri nas je tako, da če ne lovimo, ne nabiramo in ne sadimo, potem tudi ne jemo, in ne morem dopustiti, da zaradi teh mladih strada celotno pleme,« je bil oster starešina.