Zaradi iranskega napada sklicali sejo Varnostnega sveta ZN

Napad na Izrael, ki ga je Iran izpeljal kot povračilni ukrep za izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, sta obsodila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Joseph Borrell in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Za danes je sklicana tudi seja Varnostnega sveta ZN, je STA potrdil veleposlanik Samuel Žbogar.

Izredno zasedanje Varnostnega sveta (VS) ZN je zaradi iranskega napada zahteval Izrael, predsedujoča v aprilu Malta je zasedanje sklicala za danes ob 22. uri po srednjeevropskem času. VS ZN je na zahtevo Irana zasedal tudi dan po napadu na konzulat v sirski prestolnici, vendar na koncu ni sprejel nobenega sklepa.

Napad obsojajo z vseh strani

Borrell je na družbenem omrežju X zapisal, da EU odločno obsoja nesprejemljiv iranski napad na Izrael. »Gre za zaostrovanje brez primere in resno grožnjo regionalni varnosti,« je opozoril.

Napad Irana na Izrael je obsodil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Narediti je treba vse, da se prepreči nadaljnje zaostrovanje v regiji, je zapisal na X. »Preprečiti je treba nadaljnje prelivanje krvi. Skupaj z našimi partnerji bomo še naprej pozorno spremljali razmere«.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v odzivu izrazil globoko zaskrbljenost zaradi resne nevarnosti širjenja spopada po vsej regiji in pozval vse strani, naj se izogibajo dejanjem, ki bi lahko vodila v velik vojaški spopad na več frontah, poroča AFP.

Iranski napad z brezpilotnim letalom na Izrael je zelo zaskrbljujoč, pa je na X v soboto zapisala tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Vsako nadaljnje zaostrovanje že tako hudih razmer na Bližnjem vzhodu je izjemno nevarno, je dodala.

Tudi nemški kancler Olaf Scholz je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa »najostreje« obsodil silovite iranske letalske napade na Izrael. »S tem neodgovornim in neupravičenim napadom Iran tvega regionalni požar,« je danes dejal Scholz, ki se sicer mudi na obisku na Kitajskem. »V teh težkih urah Nemčija tesno stoji ob strani Izraelu. O nadaljnjih odzivih bomo zdaj tesno razpravljali z našimi partnerji in zavezniki iz skupine G7,« je še poudaril.

Iranski protestniki proslavljajo napad. FOTO: Atta Kenare Afp

Kaos na lastnem dvorišču

Britanski premier Rishi Sunak je obsodil lahkomiselne napade, ki tvegajo s podžiganjem napetosti in destabilizacijo regije. »Iran je znova pokazal, da je odločen sejati kaos po lastnem dvorišču,« je po navedbah AFP sporočil premier.

Obsodbe so prišle tudi iz regije in drugih delov sveta. Zunanji ministrstvi Savdske Arabije in Egipta sta izrazili zaskrbljenost zaradi stopnjevanja sovražnosti in pozvali k zadržanosti.

Egiptovsko zunanje ministrstvo je izrazilo »globoko zaskrbljenost« zaradi zaostrovanja sovražnosti in pozvalo k »čim večji zadržanosti«, poroča AFP. Opozorilo je tudi na »nevarnost regionalne širitve spora« in dodalo, da bo Egipt »v neposrednem stiku z vsemi stranmi v konfliktu, da bi poskušal obvladati razmere«.

Savdska Arabija je pa je VS ZN pozvala, naj prevzame odgovornost za vzdrževanje mednarodnega miru in varnosti, še navaja AFP.