Zalepila sta se na Picassovo umetnino

Upornika proti izumrtju, pripadnika skupine Extinction Rebellion, sta se prilepila na umetnino Pabla Picassa v galeriji v avstralskem Melbournu. Pokol v Koreji, kot je naslovljeno delo iz leta 1951, je nepoškodovano, aktivista pa sta v lisicah, poročajo tamkajšnji mediji.

Noben ukrep ni radikalen, če je namenjen reševanju Zemlje.

Upornika sta bila za zaščitno steklo mojstrovine španskega velikana zalepljena več kot eno uro, kot sta pojasnila, pa sta s svojim dejanjem želela opozoriti na neizogibne posledice podnebnih sprememb, ki nam pretijo, če človeštvo ne bo odločno ukrepalo. Svet se bo znašel v vrtincu konfliktov, Picassova umetnina pa odlično ponazarja trpljenje, ki se nam nezadržno približuje. Človeštvo mora takoj prenehati izčrpavati planet in opustiti uporabo trdih goriv, sicer nam grozita kaos in lakota. »Noben ukrep ni radikalen, če je namenjen reševanju Zemlje,« je ob aretaciji povedal eden od aktivistov, ki sta se na zaščitno steklo prilepila s sekundnim lepilom. Policija je 59-letnega Tonyja Gleesona in neimenovano 49-letno aktivistko prijela, potem ko so uslužbenci Narodne galerije Viktorije upornika odstranili s stekla z acetonom, aretirali pa so še tretjega sostorilca, ki naj bi jima pomagal pri organizaciji drznega podviga.

Kot rečeno, je Pokol v Koreji nepoškodovan, zaradi pregleda varnostnih razmer pa so Picassovo razstavo začasno zaprli za javnost. Skupina Extinction Rebellion napoveduje nove proteste, vse dokler se vse vlade sveta in mednarodne organizacije ne združijo v skupni želji reševanja planeta.