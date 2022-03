Zajokalo vam bo srce: tako je deklica pela v zaklonišču (VIDEO)

Zaradi vojne je Ukrajino zapustilo že več kot 1,5 milijona ljudi. Medtem ko številni bežijo in iščejo pot na varno, se jih še vedno ogromno skriva po zakloniščih. Ena izmed njih je tudi ukrajinska deklica, ki je zaradi posnetka, na katerem prepeva uspešnico Let it go, postala pravi hit. S svojim prepevanjem je očarala prestrašene Ukrajince, ki so se skrivali skupaj z njo, in navdušila uporabnike twitterja. Video si je v le nekaj urah ogledalo več kot trije milijoni ljudi.

Posnetek je opazil tudi nizozemski glasbeni producent, ki je zapisal, da ima prekrasen glas in da komaj čaka, da bo z njo posnel nekaj pesmi.

»Vidimo te. Resnično te vidimo,« pa je posnetek komentirala Indina Menzel, pevka, ki je v Ledenem kraljestvu zapela skladbo Let it go.