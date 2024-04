Zagorela znamenita danska borza

Skoraj natanko pet let po tem, ko je požar uničil eno največjih pariških znamenitosti, katedralo Notre Dame, je včeraj zjutraj zagorela borza v središču danske prestolnice. Gre za eno najstarejših stavb v Københavnu, zgrajena je bila v 17. stoletju, in eno največjih znamenitosti mesta in države.

»Priča smo grozljivemu dogodku, naš ljubi Børsen gori, prosim, ne približujte se območju,« je na omrežju X sporočil predstavnik gospodarske zbornice, ki ima prostore tik ob borzi, tam je tudi palača Christiansborg, kjer so sedež danskega parlamenta, premierjeva pisarna in prostori vrhovnega sodišča. »Ogenj je zajel 400 let danske kulturne dediščine. Izjemno ganljivo je opazovati zaposlene, reševalce in gasilce, ki iz stavbe rešujejo umetniške zaklade,« pa je na družbenem omrežju zapisal danski kulturni minister Jakob Engel-Schmidt.

Ogenj je najprej zajel streho in 56 metrov visok stolpič na njej, ta se je tudi zrušil.

Požar je najprej zajel streho in 56 metrov visok stolpič na njej, ta se je tudi zrušil, nato pa so se plameni razširili na večji del stavbe in uničili tudi del notranjosti, polne neprecenljivih slik in drugih umetnin. Zakaj je zagorelo, včeraj še ni bilo znano. Gasilcem so delo sicer oteževali gradbeni odri okrog stavbe, ki so jo v času požara ravno prenavljali, ter bakrena streha, zaradi katere se je temperatura v prostorih izjemno hitro močno dvignila.

Vsi, ki so bili ob izbruhu ognja v stavbi, so jo po poročanju lokalnih medijev tudi varno zapustili, prav tako so preventivno evakuirali del palače Christiansborg in bližnje finančno ministrstvo, a ju ogenj ni dosegel.