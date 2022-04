Z vso silo nad jug in vzhod Ukrajine: obstreljujejo Harkov, žrtve preštevajo tudi med civilisti

Rusija je, kot kaže, vse moči uperila na vzhod in jug Ukrajine, kjer si še naprej prizadeva za popoln nadzor nad območjema Lugansk in Doneck. Na ukrajinski strani poročajo o hudem uničenju v mestih Lisičansk in Popasna, kjer preštevajo smrtne žrtve tudi med civilisti.

Silovito obstreljujejo Harkov, žrtve preštevajo tudi med civilisti. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters

Hudo je v severnejšem Harkovu, točneje v Izjumu, kjer je v obstreljevanju umrl tudi 14-letnik, in Hersonu na jugu, kjer so znova odjeknile eksplozije. Burno ostaja v že dolgo obleganem in opustošenem Mariupolu ter na vzhodnih območjih, in sicer v Marinki, Popasni, Severodonecku, Izjumu, Rubižni, Dniprorudni in Melitopolu.

Bundestag podprl pomoč z orožjem

Volodimir Zelenski je znova kritiziral Rusijo zaradi izsiljevanja Evrope z energenti in obenem opozoril evropske države, da je Rusija s prekinitvijo dobave plina Poljski in Bolgariji dokazala, da nihče ne more računati na normalno gospodarsko sodelovanje z Moskvo.

Obenem pa je ukrajinski predsednik pozdravil odločitev Evropske komisije, da za leto dni ukine vse carine in kvote za ukrajinski izvoz, kar bo po njegovem pomagalo stabilizirati trge in podpreti ukrajinsko gospodarstvo v času krize. Zelenski je Rusiji očital tudi odgovornost za vrsto eksplozij v Pridnestrju, separatistični regiji v Moldaviji na meji z Ukrajino, ki je pod nadzorom Rusije. Ukrajinske oblasti so sicer izjavile, da ima Kijev pravico napasti ruske vojaške cilje, in namignile na neposredne napade na objekte na ruskem ozemlju. Prav tako so obrambno ministrstvo ZDA zaprosile za nova brezpilotna bojna letala.

Borci bataljona Azov ukrajinski vladi očitajo neizpolnjevanje obljub.

Medtem se pomoč Ukrajini na stari celini nadaljuje tudi z dobavo orožja, nemški bundestag je tako podprl predlog o pošiljki oklepnikov s protiletalskim orožjem tipa gepard in druge opreme. Vlada Olafa Scholza je znova podprla sankcije proti Rusiji in pomoč pri preiskavah vojnih zločinov ter obnovo nemške infrastrukture, da ne bo več odvisna od ruske oskrbe z energijo.

Nemčija pa bo do 1. maja gostila tudi Kijevski simfonični orkester, ki s svojo glasbo odgovarja na napade na Ukrajino. Simfoniki so glas Ukrajine in tistih Ukrajincev, ki so zaradi ruske agresije ostali brez glasu, poudarjajo.

Najprej v Moskvo, potem v Kijev

Ukrajino, med drugim tragično Borodjanko blizu Kijeva, pa je obiskal tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je vojno označil za zlo in absurd. Ogledal si je tudi Bučo severovzhodno od Kijeva, kjer so po umiku ruskih sil odkrili množična grobišča in več sto mrtvih civilistov, kar je povzročilo ogorčenje tako v Ukrajini kot v mednarodni javnosti. Rusijo je pozval k sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem v zvezi s preiskavo vojnih zločinov med invazijo na Ukrajino. Guterres naj bi se srečal z Zelenskim in z zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo, je pa pred Ukrajino obiskal Rusijo in naletel na plaz kritik.

14 let je bila stara žrtev v Izjumu.

Predstavnica Združenih narodov v Ukrajini Osnat Lubrani je sicer napovedala evakuacijo iz obkoljenega pristaniškega mesta Mariupol, kjer so po navedbah Kijeva ujeti tako civilisti kot ranjeni vojaki, borci ukrajinskega bataljona Azov, ki opozarja, da je Rusija odvrgla tudi veliko količino prepovedanih fosfornih bomb. Pri tem obtožujejo Kijev, da jim ne pomaga in ne izpolnjuje svojih zavez.