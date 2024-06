Vse, kar smo verjeli o podmornici Titan, je laž: »Vse je bilo storjeno namerno. In videti je tako prepričljivo ...«

Skupina preiskovalcev ni našla dokazov, da bi pet potnikov podmornice Titan vedelo za eksplozijo, ki bo sledila tistega usodnega 18. junija, piše New York Times. Spomnimo, da je nekaj dni po izginotju te podmornice v Atlantskem oceanu, na misiji na Titaniku, po spletu začel krožiti zapis, ki naj bi podrobno prikazoval pogovore posadke pred implozijo.

»Prepričan sem, da gre za ponarejen zapis. Izmišljen je,« je povedal stotnik Jason Neubauer, upokojeni član ameriške obalne straže, ki stoji za preiskavo, in predsednik preiskovalnega odbora.

Besedilo je namigovalo, da so bili potniki podmornice seznanjeni s številnimi alarmi, ki so se aktivirali v plovilu, in da so o tem pravočasno obvestili matično ladjo. Ameriški preiskovalci so medtem prejeli tudi zapise dejanskih komunikacij med podmornico in matično ladjo Polar Prince.

»Nekdo je to napisal dovolj kvalitetno, da je prepričljivo,« trdi Neubauer.

Poleg tega pravi, da je bila preiskava implozije Titana ena najbolj zapletenih, pri kateri je kadarkoli sodeloval. Nekatere dele preiskave naj bi zapletlo več dejavnikov, med drugim sodelovanje več mednarodnih agencij.

Mnogo drobnih nepopolnosti

Nova teorija o podvodni imploziji podmornice bo morda potrdila, da je to, kar trdi Neubauer, resnično. Raziskovalci z univerze v Houstonu so namreč objavili študijo, ki nakazuje, da bi bil lahko eden od razlogov za katastrofo t. i »micro-buckling«.

Podmornica Titan je milijonarje potopila vse do Titanika. FOTO: Qqq

Strokovnjaki so preučevali, kako lahko naključne nepopolnosti povzročijo katastrofalne napake pri upogibu v tankostenskih strukturah. Eden od avtorjev prispevka, Roberto Balarini, je za New York Post povedal, da so v svoji študiji preučevali posode podobne oblike in materiala.

»Kako najpreprosteje razložiti upogibanje? Vzameš dolg kos špageta in ga pritisneš z dvema prstoma. Kaj se bo zgodilo? Zlomil se bo,« je dejal Balarini, vodja univerzitetnega oddelka za civilno in okoljsko inženirstvo na Univerzi v Houston.

Kot je poročal New York Post, naj bi se drobne nepopolnosti v sferični lupini podmornice Titan postopoma poškodovale vsakič, ko je podmornica potovala do razbitine Titanika, kar je oslabilo točke podvodnega pritiska, dokler se ni zgodila katastrofa.