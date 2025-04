Starejši od 60 let? Teh 6 navad vam tiho krade moč in mladost

Po 60. letu življenje ne pomeni nujno fizičnega nazadovanja, ravno nasprotno: z ustreznim pristopom je mogoče izboljšati telesno pripravljenost, zmanjšati tveganje za poškodbe in celo pridobiti mišično maso.

Zdrav življenjski slog po 60. letu je torej rezultat premišljenih odločitev, pozitivnega odnosa in doslednosti. Z zavestnim izogibanjem najpogostejšim napakam in s postopnim uvajanjem koristnih navad lahko starejši odrasli dolgo ohranijo vitalnost, neodvisnost in kakovostno življenje.

Strokovnjaki za telesno zdravje opozarjajo na pogoste napake, ki jih starejši odrasli nezavedno ponavljajo in razkrivajo, kako jih odpraviti.

1. Prehiter začetek telesne aktivnosti lahko privede do poškodb

Pogosta zmota med starejšimi je nenadno povečanje telesne aktivnosti, kar je eden najpogostejših vzrokov za poškodbe. Telo po 60. letu potrebuje več časa za prilagoditev na napor, zato je ključno postopno povečevanje intenzivnosti vadbe. Po mnenju fizioterapevtske stroke je najvarnejši pristop dosledna in zmerna rast telesne obremenitve.

2. Zanemarjanje vadbe za moč vodi v izgubo mišične mase

Mišična masa s staranjem upada, kar povečuje tveganje za padce, zlome in splošno zmanjšanje telesne zmogljivosti. Strokovnjaki poudarjajo, da je trening za moč eden najučinkovitejših načinov za ohranjanje vitalnosti v tretjem življenjskem obdobju. Priporočata se dve 30-minutni vadbeni enoti na teden, usmerjeni v krepitev večjih mišičnih skupin.

3. Napačno mišljenje: padci so neizogibni

Velja prepričanje, da so padci s starostjo neizogibni, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je to zmotno. Z vključevanjem vaj za ravnotežje v vsakodnevno rutino je mogoče znatno zmanjšati tveganje za padce. Enostavne vaje, kot so stoja na eni nogi ali hoja po črti, imajo dolgoročne koristi za stabilnost in koordinacijo.

4. Pomanjkanje pozitivne miselnosti zavira napredek

Pozitiven odnos do staranja ima izjemen vpliv na telesno in duševno zdravje. Starejši pogosto podcenjujejo svoj potencial za izboljšanje kondicije, čeprav imajo pogosto več časa in motivacije za skrb zase. Po mnenju fizioterapevtskih virov lahko prav ta življenjsko obdobje predstavlja idealno priložnost za ponoven zagon zdravega življenjskega sloga.

5. Slabe navade imajo z leti vse hujše posledice

S staranjem telo potrebuje več časa za regeneracijo, zato postanejo dobre življenjske navade še pomembnejše. Kakovosten spanec, uravnotežena prehrana in redna telesna aktivnost niso le priporočila, so nuja. Zanemarjanje teh dejavnikov lahko vodi do kroničnih težav, ki se jih je sicer mogoče izogniti.

6. »Prepozno je za začetek« je nevaren mit

Eno najnevarnejših prepričanj je, da je po določeni starosti prepozno za spremembo življenjskega sloga. Nasprotno, raziskave potrjujejo, da je tudi pri 60, 70 ali celo 80 letih mogoče izboljšati gibljivost, moč in splošno počutje. Prvi korak je pogosto najtežji, a nikoli prepozen.