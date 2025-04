Korupcija na eni izmed slovenskih občin: podžupanja snahi pomagala do denarja

Podžupanja Občine Bohinj Monika Ravnik si je nakopala preiskavo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), in sicer zaradi domnevne kršitve nasprotij interesov. Ravnikova je namreč aktivno sodelovala na javnem razpisu, na katerega se je prijavila, in denar nato tudi dobila njena snaha. S tem je kršila določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so sporočili iz KPK.

Prijavo so prejeli lani, saj je nekdo opazil, da je podžupanja sodelovala v komisiji, ki je odločala glede občinskih javnih razpisov za financiranje lokalnega kmetijstva, na razpis pa se je prijavila in sredstva tudi prejela žena njenega sina. Na KPK so očitke preiskali in izkazalo se je, da so upravičeni.

»Monika Ravnik se je znašla v nasprotju interesov, saj je kljub vedenju, da se je na omenjeni javni razpis prijavila njena snaha, nadaljevala z delom in tako aktivno sodelovala pri postopku podeljevanja finančnih sredstev,« so pojasnili na KPK in dodali, da se je Monika Ravnik sicer iz postopka formalno izločila, a kljub temu aktivno sodelovala pri odločanju in podeljevanju sredstev. To je bilo, so navedli v KPK, sicer razvidno iz dokumentacije, ki so jo preučili.

Podžupanja bi se morala »dejansko in v celoti« izločiti iz odločanja, o tem, da obstaja nasprotje interesov, pa bi morala tudi pisno obvestiti župana. Ker nič od omenjenega ni storila, ji je Komisija za preprečevanje korupcije izrekla globo v višini 400 evrov in opomin.