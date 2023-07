Po katastrofi podmornice Titan: kaj se v vodi sploh dogaja s posmrtnimi ostanki?

Pisali smo že, da so na dnu Atlantika, nedaleč od razbitin Titanika našli tudi razbitine nesrečne podmornice Titan, menda pa naj bi med njimi opazili tudi človeške ostanke peterice, ki se je podala v morske globine. Strokovnjaki so že tisti dan, ko so ugotovili, da je bila za podmornico in potnike na njej usodna implozija, dejali, da so bili v trenutku mrtvi, kar je na neki način lahko tolažba za družino, saj v tem primeru vsaj niso trpeli, kot bi, če bi ujeti v tesnem prostoru čakali, da jim zmanjka zraka. Ali gre resnično za njihove posmrtne ostanke, še ni znano, prav tako ne, v kakšnem stanju so.

Nižje temperature pospešijo tudi nastanek adipocere, oziroma t. i. mrliškega voska.

Dele podmornice so že prepeljali v Kanado. FOTO: David Hiscock/Reuters

A kaj se v vodi sploh dogaja s posmrtnimi ostanki? Kot pojasnjujejo strokovnjaki, začne koža na človeškem truplu po približno enem tednu v morju vsrkavati vodo, dvigne se od preostalega tkiva in počasi olupi. To izkoristijo ribe, raki in drugi morski živelj, ki se pride prehranjevat z izpostavljenim tkivom. Hladna voda pospeši tudi nastanek adipocere oziroma t. i. mrliškega voska. Gre za vosku ali milu podobno snov, ki jo tvori maščobno tkivo, truplo pa ščiti pred razkrojem. V primeru, da je potopljeno v vodi, ki ima temperaturo, nižjo od sedem stopinj Celzija, lahko ostane skoraj nedotaknjeno tudi več tednov, če ga ne najdejo živali, seveda. V tropskih vodah razkroj tkiva poteka nekoliko drugače. Tam truplo že po treh do štirih dneh priplava na površino, kjer je izpostavljeno ptičem, običajno ti z njega v dveh tednih pozobajo mehko tkivo, kosti pa potonijo.