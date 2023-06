Strokovnjak za podmornice naštel šest stvari, ki so šle narobe na Titanu: velika napaka je bila vidna že pred potopom

Vrhunski strokovnjak za podmornice dr. Jasper Graham-Jones, profesor strojništva in pomorskega inženiringa na Univerzi v Plymouthu, je razkril, da je po objavi prvih fotografij razbitin podmornice Titan možno našteti vsaj šest stvari, ki bi lahko bile krive za tragično plovbo, v kateri je življenje izgubilo pet ljudi.

Tako je podal svoje mnenje o tem, da je niz napačnih izračunov družbe OceanGate, ki ponuja potope do Titanika, morda privedel do njihovega propada.

Njegova analiza prihaja le nekaj dni po tem, ko je OceanGate priznal, da je Titanovemu trupu iz ogljikovih vlaken, kupljenemu pri podjetju za vesoljski inženiring Boeing z velikim popustom, že zdavnaj potekel rok uporabe.

Okna slabe kakovosti in razpoke

Profesor je dejal, da okna ne bi smeli namestiti na podmornico, ki naj bi se spustila do 3700 metrov globine. »Mislim, da je človek, ki je to vodil, delal velike napake in je bil preveč samozavesten v svojih izračunih,« je povedal za ameriški The Sun. »V oknu bi se naredile razpoke. Morda jih sprva ne bi bilo opaziti, a bi postajale večje in večje, dokler ne bi bile kritične.«

Električna katastrofa

Dr. Graham-Jones meni, da bi lahko deli in cevi podmornice na zunanji strani trupa začeli puščati. To bi lahko povzročilo korozijo nekaterih del elektronike, ki krmili podmornico. »To bi lahko bila električna katastrofa. Lahko bi bila korozija, lahko bi bil požar.«

Mikroskopske razpoke

Meni, da bi že najmanjša razpoka v trupu povzročila implozijo podmornice, glede na ogromne pritiske na tisoče metrov pod gladino morja. Dodal je, da bi s skeniranjem pod elektronskim mikroskopom lahko videli utrujenost materiala ter potrdili hitrost in smer razpok.

Čezmerna vročina

Graham-Jones je dejal, da bodo preiskovalci proučili, ali poškodovana razbitina kaže znake segrevanja, korozije in upogibanja. Dodal pa je, da bi bilo težko ugotoviti, ali so bile te težave že prisotne, preden je podmornica odplula v morje, ali so se pojavile med potovanjem do Titanika.

Prejšnje napake

Profesor je dejal, da lahko trup podmornice iz ogljikovih vlaken vsebuje vse odgovore, ali je bilo kaj narobe, še preden se je potopila v vodo. Pojasnil je, da so morebitne tlačne pregrade, kot so polikarbonatna okna ali deli iz titana in ogljikovih vlaken, lahko vzrok nesreče.

Zvita napeljava v tlačni pregradi

Žice v tlačni pregradi plovila, ki je ključni sestavni del katerega koli prostora pod tlakom, so morda zarjavele in povzročile okvaro, je dejal Graham-Jones.