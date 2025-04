Slovenski zet potopil tudi slovenske delnice; mednarodni trgi v paniki

"Dan osvoboditve ZDA", kot ga je pred dnevi pompozno napovedoval ameriški predsednik Donald Trump, vse bolj postaja dan potopa svetovnega gospodarstva. Čeprav se skoraj vsak študent ekonomije v prvem letniku fakultete nauči, da so carine mehanizem, zaradi katerega vsi izgubijo in je na policah trgovin vse dražje, tega očitno Trumpu ni povedal nihče. Na streznitev ni bilo treba čakati dolgo, zdaj je dosegla tudi Slovenijo.

V Ljubljani delnice krepko v rdečem

Ponedeljkovo trgovanje na Ljubljanski borzi je globoko v rdečih številkah. Indeks SBI TOP se je potopil za več kot 6 odstotkov; bil je celo blizu 7 % minusa, a si je zadnje minute vsaj malce opomogel in trenutno kotira pri 1786 točkah. Najnižje danes je bil pri 1764 točkah; februarja letos pa, za primerjavo, je že presegel 2073 točk.

Krka, Petrol in Pozavarovalnica Sava so danes padli za več kot 7 %, NLB in Triglav pa za dobrih 6 %.

Gibanje indeksa SBI TOP v zadnjem mesecu dni FOTO: Ljse

Nemški velikan ob tretjino vrednosti v nekaj urah

Hlače se tresejo tudi Nemcem: njihov paradni metalurško-vojaški Rheinmetall je izgubil tretjino vrednosti, azijski trgi pa poročajo o največjih padcih vrednosti po kriznem letu 2008. Med največjimi izgubarji tam so kitajske tehnološke delnice, npr. Xiaomi, ki je izgubil petino; enako velja za kitajske avtomobiliste.

Tudi bitcoin izgublja vrednost

Čeprav velja za varen pristen v času krize, pa je tokrat padlo tudi zlato. Cena za gram na borzi trenutno znaša 88,74 evra, medtem ko je še pred tednom dni znašala okrog 92 evrov. Močno se ceni tudi digitalni ekvivalent zlata, kriptovaluta bitcoin (BTC), ki je v zadnjih 24 urah izgubila 8 % vrednosti, v zadnjem mesecu pa že prek 11 %. Konec januarja je bitcoin dosegel vrednost skoraj 100.000 evrov (natančneje 99.283 evra), danes je vreden samo še 69.425 evra oziroma skoraj tretjino manj.

Druga največja kriptovaluta ethereum (ETC) je v nekaj urah izgubila kar 16 % vrednosti. Vrednost ethra je trenutno pri 1354 evrih, kar je trikrat manj (!) kot novembra 2021, ko je dosegel najvišjo vrednost 4449 evra.