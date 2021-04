Vrhunski kuhar na domu

Z rahljanjem ukrepov tudi pri nas počasi odpirajo vrata gostinski obrati, a če smo Slovenke in Slovenci nekako stoično prenašali zaprtje restavracij in odsotnost vrhunske kulinarike, je v Franciji kaj takšnega nezaslišano. Če gostje ne morejo v gostilno, pride gostilna na dom. No, vsaj njen chef. Vajeni, da jim kuhajo drugi Zasebni kuharji so nov pariški trend, ki se je rodil v koronski krizi, vrhunski kuharski mojstri pa s tem kujejo tudi izjemen dobiček, so ponosni nekateri, ki se jim je uspelo med prvimi prebiti v petične domove in si zagotoviti zaupanje. Mnogi morajo celo zavrniti številne prošnje lačnih naročnikov, v Parizu je namreč veliko tistih, ki so vajeni rednega prehranjevanja v restavracijah, da bi si sami pripravili obrok doma (tu in tam že kakšnega, redno pa nikakor ne!), zanje preprosto ni izvedljivo. Sploh zato, ker so njihova pričakovanja glede kosila ali večerje daleč od skromnih, za zadovoljitev brbončic in želodca potrebujejo pač veliko več kot zrezek in krompir. Tudi podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj kažejo, da Francozi porabijo bistveno več časa za prehranjevanje kakor drugi narodi, zaprtja restavracij tako preprosto ne morejo jemati z lahkim srcem; kot smo že poročali, so se nekateri celo odločno uprli ukrepom ter prepovedim in se na skrivnih lokacijah predajajo gurmanskim užitkom v izbrani družbi, na veliko jezo oblasti in policije, seveda.



Sicer pa so vrhunski kuharji v Franciji hvaležni za tako vdane (in premožne) stranke ter vedno lačne goste, brez njihove gorečnosti bi namreč že zdavnaj lahko svoje poslanstvo obesili na klin. Tako pa imajo polne roke dela z zasebnimi naročniki, dostavo dobrot na dom, prav tako pa ni malo tistih, ki bi sami želeli usvojiti kulinarične spretnosti. Spletni tečaji so namreč izvrstno obiskani.

