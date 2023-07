Vojna družbenih omrežij: nitke proti čivkaču (FOTO)

Prejšnji teden je najprej v ZDA, nato pa v skupno sto državah po svetu začela delovati nova aplikacija threads, ki ji pravijo tudi Metin odgovor na twitter. Gre za novo družbeno omrežje oziroma mikroblogovski portal, ki je – milo rečeno – podoben twitterju. Mark Zuckerbeg, velešef ameriškega tehnološkega konglomerata Meta, ki ima v lasti facebook, instagram, whatsapp in messenger, računa, da bo imela njegova nova storitev kmalu milijardo uporabnikov, s čimer da bo prehitela twitter, ki ima trenutno 535 mesečnih aktivnih uporabnikov, med katerimi je tudi naša politična smetana.

Prijaznejše do uporabnika

Uporabniki storitve oziroma aplikacije threads (niti) lahko objavljajo in delijo besedila (do 500 znakov), fotografije in videe, odgovarjajo nanje, poobjavljajo in všečkajo objave drugih uporabnikov. Pogoj za prijavo je obstoječi račun na instagramu, pri čemer uporabnik obdrži isto uporabniško ime kot v instagramu.

100 milijonov uporabnikov že ima threads.

In v čem naj bi bila prednost threadsa pred twitterjem? Kakor pravi Zuckerberg, naj bi bilo njegovo novo omrežje prijaznejše do uporabnika v primerjavi s twitterjem, kjer so se začele dogajati velike in pogosto nelogične spremembe, ki so se preobračale iz dneva v dan, odkar je podjetje Twitter oktobra lani za 44 milijard dolarjev odkupil razvpiti ameriški milijarder in ustanovitelj avtomobilske družbe Tesla Elon Musk. Omrežju so tudi očitali, da je po Muskovem prevzemu v »imenu svobode govora« postalo pravo leglo sovražnega govora, po drugi strani pa so Musku zamerili osebno vmešavanje v pravila uporabe oziroma samovoljno blokiranje in odklepanje profilov uporabnikov. Stvari so se nekoliko umirile, ko je Musk napovedal odstop s položaja izvršnega direktorja; 5. junija ga je zamenjala Linda Yaccarino, nekdanja vodja trženja pri družbi NBC Universal. A škoda je bila storjena in družba Twitter se je soočala z odhajanjem uporabnikov in oglaševalcev.

Elon Musk in Mark Zuckerberg sta postala neposredna tekmeca. FOTO: Alain Jocard/AFP

No, pri Meti pravijo, da njihova storitev threads »predstavlja prostor, kjer se združujejo različne skupnosti in razpravljajo o vsem, od stvari, ki vas zanimajo danes, do tega, kaj bo v trendu jutri«.

Število uporabnikov hitro raste

Aplikacija je na voljo tako za Applov mobilni operacijski sistem ios kakor za Googlov android, v omejeni obliki deluje tudi kot spletni portal. Število uporabnikov nove storitve raste iz dneva v dan: od prejšnje srede do pisanja tega članka se je v threads prijavilo že sto milijonov uporabnikov. Za primerjavo: klepetalni robot ChatGPT je do te številke prišel v dveh mesecih, tiktok v devetih, instagram pa je do sto milijonov uporabnikov prilezel v dveh letih in pol.

Fizični obračun Saj se sliši noro (in tudi je), a Mark Zuckerberg in Elon Musk se dejansko pripravljata na fizični obračun. Govorice je potrdil tudi vodja ameriške zveze UFC Dana White in napovedal, da se bosta milijarderja stepla v kletki športnega centra UFC Apex v Nevadi. Kot morebitno prizorišče gladiatorskega dvoboja se omenja celo rimski Kolosej.

Nič čudnega, torej, da je Elon Musk Zuckerbergu že zagrozil s tožbo zaradi »nezakonite zlorabe twitterjevih poslovnih skrivnosti in druge intelektualne lastnine«. Meta naj bi zaposlila več deset nekdanjih zaposlenih v družbi Twitter, ki so imeli dostop do strogo zaupnih informacij.

Threads v Evropski uniji za zdaj še ne deluje. Kakor pravijo dobro obveščeni viri, je vzrok v evropski zakonodaji, natančneje v aktu o digitalnih trgih, ki vsebuje določbe o izmenjavi podatkov uporabnikov na različnih platformah. To ni ravno pisano na kožo Meti, saj so njene platforme medsebojno tesno prepletene.