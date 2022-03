Vojna draži hrano: pristanišča zaprta, kmetje poprijeli za orožje

Vojna v Ukrajini navzgor potiska tudi cene pšenice, tako da nekatere vrste te žitarice beležijo najvišje ravni po letu 2008. Rusija in Ukrajina sta namreč zelo pomembni izvoznici in skupaj skrbita za skoraj 30 odstotkov vsega svetovnega izvoza pšenice.

Terminske pogodbe za pšenico Chicago (Soft Red Winter Wheat) so na borzi Chicago Board of Trade (CBOT) v četrtek prvič po letu 2008 presegle 11 dolarjev za mernik, s čimer se je cena od ponedeljka zvišala za skoraj tretjino. Danes je prišlo do dodatnega zvišanja, tako da so cene te pšenice trenutno pri 12,09 dolarja za mernik, kar je še 6,61 odstotka višje kot v četrtek.

Rekord pa je še vedno iz februarja 2008, ko je bila cena pri 13,49 dolarja za mernik.

Ponekod že zdaj vlada lakota

Rusija in Ukrajina sta posebej pomembni dobaviteljici pšenice za Bližnji vzhod, Severno Afriko in Azijo, kjer ponekod že zdaj vlada lakota. Konflikt v Ukrajini zato sproža posebej velik strah, da bo prišlo do pomanjkanja te žitarice na svetovni ravni, poroča katarska tiskovna agencija QNA

Analitiki pri RBC Capital opozarjajo tudi na pomembno vlogo Ukrajine kot izvoznice koruze. Med vsemi izvozniki je namreč njen delež 13-odstoten.

Stroka se v tej luči boji pospešitve rasti cen hrane, pri čemer je inflacija že zdaj visoka.

Ukrajinska pristanišča, od koder potujejo pošiljke pšenice, so zaradi oboroženih spopadov zaprta, mnogi kmetje pa so poprijeli za orožje. Ruski izvozniki pšenice pa bodo najverjetneje omejeni zaradi mednarodnih sankcij. Setveni čas je sicer pred vrati.