Vinjeni Slovenec (43) z jahto trčil v otok, štiri potnike rešili (FOTO)

Motorna jahta Ontrea je v četrtek potonila v bližini rta Konj pred Rogoznico, piše Šibeniški portal, ki navaja, da so bili na jahti štirje hrvaški državljani, kapitan pa je bil 43-letni M.O. iz Slovenije. Ugotovili so, da je jahto vozil v vinjenem stanju, saj so mu v krvi izmerili 1,89 promila alkohola.

Jahta je potonila po trgu z otokom Smokvica Velika.

Potnike je po nesreči prevzel čoln carinske uprave, na katerem so bili policisti kapitanije in policije.

Na mestu potopa je bila postavljena zaščitna pregrada, lastniku pa je bil izdan nalog za dvig plovila.