Velik uspeh Nase: V kapsuli se lahko skrivajo odgovori na nekatera najgloblja vprašanja

V puščavi v ameriški zvezni državi Utah je danes uspešno pristala kapsula odprave Osiris Rex, v kateri je vzorec asteroida Bennu. Po poročanju tujih tiskovnih agencij gre za največji vzorec z asteroida v vesolju in prvi vzorec ameriške vesoljske agencije Nasa. Matična sonda odprave medtem že potuje proti asteroidu Apophis.

»Pristanek kapsule za vračanje vzorcev Osiris-Rex. Potovanje, dolgo milijardo kilometrov do asteroida Bennu in nazaj, se je končalo,« je dejal komentator na Nasinem spletnem video prenosu pristanka v živo.

Nasa ocenjuje, da vzorec, ki so ga leta 2020 odvzeli z asteroida Bennu, vsebuje približno 250 gramov snovi, kar je veliko več kot prejšnja vzorca z asteroidov, ki sta ju prinesli japonski misiji.

V atmosfero vstopila s hitrostjo 44.500 kilometrov na uro

45-kilogramska kapsula, ki jo je nad Zemljo izpustila matična sonda odprave, je v atmosfero vstopila s hitrostjo 44.500 kilometrov na uro. Zaradi toplotnega ščita iz materiala, ki so ga izumili pri Nasi, je v kapsuli temperatura, kakršna je bila na površini asteroida ob odvzemu vzorca. Ko je ozračje kapsulo upočasnilo, se je sprožilo zaviralno padalo, nato pa še glavno padalo.

Pristanek kapsule je bil nekoliko hitrejši, kot so sprva predvidevali. Kapsulo so s helikopterjem prepeljali v začasno čisto sobo. V ponedeljek jo bodo premestili v specializiran laboratorij v Nasinem vesoljskem centru Johnson v Houstonu. Kasneje bodo kapsulo odprli in ločili dele kamnine in prahu.

Del vzorca bodo namenili sedanjim študijam, del pa bodo shranili za prihodnje generacije, opremljene z boljšo tehnologijo. Prve rezultate raziskav bo Nasa predstavila oktobra.

Obstaja majhna možnost, da bo trčil v Zemljo

Bennu s premerom nekaj več kot 500 metrov kroži okoli Sonca in se vsakih šest let približa Zemlji. Obstaja majhna možnost - ena proti 2700 -, da bo leta 2182 trčil v Zemljo, kar bi imelo katastrofalen učinek. Nasa medtem že preučuje načine za preusmeritev njegove poti, za kar bi bilo boljše razumevanje sestave asteroida zelo koristno. Sonda Osiris-Rex je sicer že na poti proti svojemu naslednjemu cilju, asteroidu Apophis.

Asteroidi že dolgo burijo človeško domišljijo. FOTO: Dottedhippo Getty Images/istockphoto

Asteroid Bennu je sicer med zbiranjem vzorca presenetil znanstvenike. V nekaj sekundah, kolikor je trajal stik med robotsko roko sonde in površjem asteroida, se je ta potopila vanj in razkrila njegovo precej manjšo gostoto od pričakovane. To je Nasi omogočilo, da je namesto načrtovanega 60-gramskega vzela večji, 250-gramski vzorec.

Odgovori na nekatera najgloblja vprašanja

V kapsuli, polni kamnin, se lahko skrivajo odgovori na nekatera najgloblja vprašanja, ki smo si jih kot človeštvo zastavili, je pomen misije opisal glavni raziskovalec na projektu Osiris-Rex Dante Lauretta z univerze Arizona v Tucsonu.

Prve vzorce asteroidov sta sicer leta 2010 in 2020 že prinesli japonski sondi. V vzorcu iz leta 2020 so med drugim našli uracil, dušikovo bazo in enega od gradnikov ribonukleinske kisline (RNK). Ta ugotovitev je podkrepila dolgoletno teorijo, da je bilo življenje na Zemlji »zasejano« iz vesolja, med dežjem asteroidov, ki so ob trkih z Zemljo na naš planet prinesli temeljne elemente.