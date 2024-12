Več delov BiH odrezanih od sveta in brez elektrike: najmanj trije ljudje umrli (FOTO)

Več delov Bosne in Hercegovine ostaja odrezanih od sveta in brez oskrbe z elektriko, potem ko je sneg zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu države. Najhuje je v občini Kneževo, kjer so po navedbah lokalnih oblasti zabeležili tri smrtne žrtve. Vremenske razmere povzročajo težave tudi na Hrvaškem.

Pristojne službe v BiH opozarjajo na izredne vremenske razmere, poroča portal N1 BiH. Najhuje je v osrednjem, severnem in severozahodnem delu države, zlasti v občini Kneževo, ki je okoli 50 kilometrov oddaljena od Banjaluke.

Tamkajšnji župan Goran Borojević je dejal, da je občina popolnoma odrezana od sveta, saj so ceste v smeri vseh okoliških krajev zasute in za zdaj ostajajo neprevozne. Vse pristojne službe in institucije je pozval, naj jim priskočijo na pomoč.

»Ne vemo, kaj se dogaja, ker veliko ljudi nima signala«

»Vse je blokirano. Mesto smo nekako očistili, elektrike nimamo, voda zaenkrat je. Kolikor vem, imamo tri smrtne žrtve. Težava pa je v tem, da veliko vasi sploh nima signala, z njimi nimamo nobene povezave in ne vemo, kaj se tam dogaja,« je dejal.

FOTO: Elvis Barukcic Afp

Zapadlo 120 centimetrov snega, več kot 200 tisoč gospodinjstev brez elektrike

Po podatkih vremenoslovcev je v Kneževu zapadlo nekaj več kot meter snega, vendar prebivalci nekaterih manjših okoliških krajev trdijo, da je snežna odeja precej višja in presega dva ali celo tri metre, saj da jih je popolnoma zasulo.

Ob tem je v sredo več kot 200.000 gospodinjstev v BiH ostalo brez elektrike, marsikje je oskrba z električno energijo še vedno motena ali prekinjena. Zaprte ostajajo številne ceste, ki jih je zasul sneg, ponekod promet ovirajo tudi podrta drevesa. Vremenoslovci v BiH pričakujejo, da se bodo razmere proti koncu tedna izboljšale.

Več avtocest na Hrvaškem zaprtih zaradi burje

Težave v prometu imajo še vedno tudi na sosednjem Hrvaškem, kjer je več cest po vsej državi danes zaprtih zaradi burje. Pristojne oblasti so izdale najvišjo stopnjo opozorila za Kvarner, Velebitski kanal in osrednjo Dalmacijo, kjer pričakujejo močno ali celo orkansko burjo.

»Bodite previdni in pozorni na nevarnost. Svetujemo, da se izogibate potovanjem in zadrževanju v bližini ogroženih obalnih območij. Zelo verjetno je, da trajekti ne bodo pluli. Če ste na poti, spremljajte prometne informacije,« opozarja hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ).