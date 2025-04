Grozljive številke! Toliko je mrtvih na klubskem koncertu, iščejo le še trupla (FOTO)

V prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo se je v torek zrušila streha nočnega kluba. Umrlo je najmanj 184 ljudi. Reševalci so dodali, da so akcijo iskanja preživelih končali in da se bodo odslej osredotočili na iskanje trupel. Po navedbah lokalnih medijev naj bi bilo v klubu takrat do tisoč ljudi.

Streha v klubu Jet Set se je zrušila ob enih zjutraj med koncertom znamenitega pevca Rubbyja Pereza. Ta je ena izmed smrtnih žrtev tragične nesreče, kot tudi nekateri športniki in politiki.

3 dni bodo žalovali, je sklenil predsednik.

Po podatkih nacionalnega sistema za nujne primere je bilo v zrušitvi strehe poškodovanih najmanj 223 ljudi. Oblasti so prebivalce pozvale, naj darujejo kri. Družine pogrešanih so se zbrale na prizorišču in delile fotografije svojih ljubljenih, medtem ko je na desetine reševalnih vozil prevažalo poškodovane v bolnišnico.

Med njimi je bil tudi oče enega od udeležencev koncerta Manuel Olivo Ortiz, čigar sin se ni vrnil domov. »Držimo se, molimo k bogu,« je rekel. Pred eno od bolnišnic je uradnik glasno bral imena preživelih. »Neutrudno bomo iskali,« je za CNN povedal Juan Manuel Méndez, direktor centra za nujne primere. Vzrok zrušitve še ni znan.

Svojci in sorodniki so skrušeni. FOTO: Erika Santelices/Reuters

Po nesreči so se na spletu pojavili videoposnetki, narejeni tik pred porušenjem. Eden prikazuje nastop glasbenikov, medtem ko nekdo blizu odra opozarja, da je nekaj padlo v zadnji del kluba Jet Set. Nekaj ​​trenutkov pozneje se luči, obešene na strop, začnejo sesedati, skupaj s celotno streho. Nekaj ​​sekund je mogoče slišati krike in trkanje, potem videoposnetek potemni.

Predsednik Luis Abinader je razglasil tridnevno žalovanje.