Že kar dolgo pot je v minulih letih po številnih slovenskih krajih – od Maribora prek Kopra do portoroške marine in več lokacij po prestolnici – prepotovala spreminjajoča se falanga domačih in tujih tetovatorjev, ki se enkrat do dvakrat na leto srečajo pri nas na največjem shodu ljubiteljev in izdelovalk ter izdelovalcev tetovaž z imenom Slovenia Tattoo Convention (STC). Minuli konec tedna je potekal že petnajstič, na zemljevid slovenskih tetovatorskih konvencij pa je postavil Medvode, ki so iz bližnje Ljubljane, drugih slovenskih krajev ter tujine na sotočje Save in Sore zvabile mojstre brne...