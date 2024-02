Vas je kdaj zanimalo, kako diši Trump? Zdaj je jasno!

Vas je kdaj zanimalo, kako diši Donald Trump? Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike je nedavno predstavil novi dišavi, parfum Victory 47 in kolonjsko vodo Victory 47. To pa ni edini izdelek z njegovim podpisom, ki ga je poslal v svet.

Zlate superge 'Trump Sneakers' so bile razprodane takoj. Zlate superge s črko T ob strani so bile razprodane v trenutku, čeprav je zanje bilo treba odšteti kar 399 dolarjev.

Veliko zanimanje vlada tudi za dišavi, za kateri se cena prične pri 99 dolarjih. Trump in njegova ekipa sta vse skupaj izjemno dobro premislila. Številka 47 namreč ni naključje, temveč nakazuje na to, da Donald verjame, da lahko postane 47. predsednik ZDA. Na spletni strani gettrumpsneakers sicer piše, da ni povezana s Trumpovo predsedniško kampanjo, dišave pa bodo na voljo šele z junijem 2024.

Dišati kot Trump

Sicer pa ni prvič, da je Trump v svet poslal svojo dišavo. Prva njegova dišava se imenuje Donald Trump Cologne, leta 2015 pa je predstavil dišavo Empire by Trump. Ko je pred časom za E! News govoril o dišavah je dejal, da ko razmišlja o dišavah, pomisli na to, kako se počuti, ko jih uporabi.

»Rad ustvaril občutek, da gre za različne vonje, ki so kombinirani in razporejeni po plasteh.« V ženskem parfumu naj bi prevladovali toni citrusov, nežne začimbe in cvetlični toni. Steklenička je bele barve v obliki ženske silhuete z zlatim pokrovom v obliki črke T. Na spletni strani so napisali, da je dišava idealna za samozavestne ženske s pokončno držo.

Donald Trump je v svet poslal dišavo. FOTO: Gettrumpsneakers.com

Kolonjska voda pa naj bi bila za samozavestne, močne in uspešne moške. Dišava je v zlati stekleniči in se ponaša s svežim začetkom mešanice citrusov in srčnih not cedre. Ima osnovne note jantarja in usnja, ki dajejo kolonjski vodi poveljujočo prisotnost.