V Trst bo priplula največja letalonosilka na svetu (FOTO)

V Tržaški zaliv bo priplula največja letalonosilka na svetu. Ameriška letalonosilka Gerald R. Ford, ki jo poganjata dva jedrska reaktorja, bo v zalivu do 21. septembra. Pred tem je bila vojaška ladja usidrana v Splitu. Poimenovali so jo po 38. predsedniku ZDA in velja za vodilno v svojem razredu in obenem tudi enega najdražjih vojaških projektov v zgodovini.

Dolga je kar 337 metrov, visoka 76 metrov in na zgornji palubi široka 78 metrov. Ima 25 palub in lahko istočasno sprejme do 90 letal in helikopterjev ter več kot 4500 ljudi. Ima izpodriv 100.000 ton in lahko doseže hitrost 30 vozlov.

Ameriška letalonosilka v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Graditi so jo začeli avgusta leta 2005, ameriški mornarici pa so jo predali leta 2017. Prvo nalogo je imela oktobra lani, maja letos pa je priplula pred obalo Norveške na vaje zveze Nato. Konec junija je zaplula v Sredozemsko morje, kmalu zatem pa je vplula v Split.

Napovedani protesti

Ker ladjo poganjata dva jedrska reaktorja, naj bi agencija za okolje Arpa in luška kapitanija v Trstu po neuradnih informacijah Primorskega dnevnika zahtevali, naj za varnost voda v času njenega obiska skrbi več kot 40 ljudi. Pričakujejo tudi proteste mirovnikov in okoljevarstvenikov.

Tržaški župan Roberto Dipiazza izpostavlja gospodarske koristi ob obisku letalonosilke s številno posadko, predvsem za gostince, trgovce in hotelirje. Tudi predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga po pisanju spletnega portala Trieste prima poudarja, da gre za odlično priložnost za lokalna podjetja.

Ladja Gerard R. Ford sicer ne bo prva ameriška letalonosilka v Tržaškem zalivu. Maja lani je bila v Trstu letalonosilka Harry S. Truman, ki jo prav tako poganjata dva jedrska reaktorja.