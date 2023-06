V Split priplula največja, najdražja in najbolj mogočna letalonosilka (FOTO in VIDEO)

Turisti v Splitu imajo te dni kaj za videti. Naravne lepote jadranskega morja je popolnoma zasenčila mogočna bojna ladja ameriške vojske, ki je priplula v Split. Gre za najbolj napredno letalonosilko, USS Gerald R. Ford, ki velja za največjo in najdražjo bojno ladjo na svetu.

Ladja je dolga 337 metrov, prevaža lahko 75 letal in sprejme 4000 članov posadke. Poganjata jo dva jedrska reaktorja, pluje lahko s hitrostjo 56 kilometrov na ure, brez takanja pa lahko pluje kar 20 let. Opremljen je z najnaprednejšimi radarji, ki so vredni vrtoglavih 13 milijard dolarjev.

Ameriška letalonosilka v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Svojo pot proti Evropi je začela lanskega oktobra, v prvi misiji se na vajah pridružuje severnoameriškim in evropskim zaveznikom. Prejšnji mesec je ladja plula po Norveškem morju, kar je nekoliko razburilo ruske oblasti. Kremelj je dejal, da je to nelogična in škodljiva demonstracija sile.

Z obiskom Splita naj bi Američani in Hrvati potrdili in utrdili svoj odnos in skupne napore za stabilno in varno regijo, še pišejo na spletni strani 24sata.

Ameriška letalonosilka v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Ameriška letalonosilka v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Ameriška letalonosilka v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Ameriška letalonosilka v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell