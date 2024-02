V telesu ju je imela 80 let: 98-letnica pravi, da je ostalo v božjih rokah

V Italiji so ta teden 98-letni Italijanki iz noge odstranili dva drobca šrapnela zavezniške granate, ki sta jo zadela leta 1944 med drugo svetovno vojno. Lini Martelli so kovinska delca odstranili v bolnišnici v Mantovi, potem ko je z njima živela osemdeset let.

Po uspešni operaciji je 98-letnica povedala, da so ji drobca šrapnela hoteli odstraniti že takrat, a niso mogli. Sedaj se počuti bolje, je dejala ter dodala, da je ostalo v božjih rokah.