V Sredozemskem morju samo v sredo umrlo 75 ljudi

V Sredozemskem morju je ta konec tedna potekalo več akcij reševanja migrantov. Italijanska obalna straža je v dveh akcijah rešila 420 migrantov, libanonska vojska pa je prestregla čoln z 90 migranti. Mednarodna organizacija za migrante (IOM) je danes še sporočila, da je v sredo v brodolomu pred obalo Libije umrlo najmanj 75 migrantov.

V tragediji v sredo pred obalo Libije so ribiči uspeli rešiti le 15 oseb, ki so preživele brodolom,.

»To je cena nedejavnosti,« je bila kritična predstavnica IOM Safa Msehli. Od začetka leta je na poti čez osrednji del Sredozemskega morja umrlo najmanj 1300 ljudi, je opozorila.

Italijanska obalna straža je medtem ta konec tedna sodelovala pri dveh zapletenih reševalnih akcijah, pri čemer so rešili 420 migrantov. V soboto popoldne so rešili 70 oseb, ko je njihov čoln zašel v težave. Migrante so prepeljali na varno na Lampeduso. V drugi akciji pa so na ladjo Dattilo rešili več kot 350 migrantov, med njimi 40 mladoletnikov, ki so na poti na Sicilijo. Migranti so skušali Sredozemsko morje prečkati na ribiški ladji, ki pa je zaradi preobremenjenosti zašla v težave.

Letos je Italijo preko Sredozemskega morja doseglo že skoraj 60.000 ljudi, v enakem obdobju lani jih je bilo 32.000.

Na osrednji poti čez Sredozemsko morje pa je v treh reševalnih akcijah v zadnjih dneh nevladna organizacija Sea Watch rešila skupno 378 migrantov. Samo danes so izvedli dve reševalni akciji, v katerih so rešili 102 oz. 73 ljudi. Trenutno iščejo varno pristanišče za vplutje, so zapisali na Twitterju.

Libanonska vojska pa je v soboto sporočila, da so v petek ustavili čoln z 91 ljudmi, med njimi Sirci in Palestinci. Čolnu je zaradi slabega vremena grozil brodolom. V petek so sicer prestregli še eno skupino 82 ljudi, ki so skušali s čolnom prečkati Sredozemsko morje.

Migranti, ki se na pot odpravijo iz Libanona, skušajo doseči predvsem Ciper, ki je najbližje območje EU.