V Srbiji bodo izdelovali tako rusko kot kitajsko cepivo

V Srbiji naj bi že kmalu stekla proizvodnja ruskega in kitajskega cepiva proti okužbi z novim koronavirusom. Gre za ruski Sputnik V in cepivo kitajskega podjetja Sinopharm. Prvega naj bi začeli 20. maja izdelovati na inštitutu Torlak za virologijo v Beogradu, drugega pa v novi tovarni, katere gradnjo je napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić.



Gradnjo tovarne, namenjene proizvodnji kitajskega cepiva, je Vučić po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina napovedal ob četrtkovem obisku v Abu Dabiju. Kot je dejal, so se o njej dogovorili z Združenimi arabskimi emirati, skupaj s katerimi bodo gradili objekt, in Kitajsko. Če bo šlo vse po načrtih, bo proizvodnja stekla 15. oktobra. Javen podpis pogodbe naj bi sledil v dveh tednih, je še napovedal.



Da bodo Sputnik V že od maja proizvajali tudi v nacionalnem inštitutu Torlak v Beogradu, je medtem po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočil srbski minister za inovacije Nenad Popović. Za to so se dogovorili na srečanju z ruskim ministrom za trgovino Denisom Manturovom, je pojasnil. Kot je poudaril, bo Srbija tako prva država v Evropi, ki bo izdelovala rusko cepivo in ga bo tako lahko izvažala v države po vsej Evropi.



V prvi fazi naj bi sicer iz Rusije uvozili štiri milijone odmerkov cepiva, ki jih bodo nato v Srbiji napolnili v viale in nato prodali naprej v regiji. V drugi fazi še pred koncem leta naj bi v Srbiji stekel celoten proizvodni cikel cepiva.



V torek je sicer ruska stran napovedala, da se bo v Italiji odprl prvi evropski proizvodni obrat za cepivo, katerega uporaba na ravni EU zaenkrat sicer ni dovoljena. Proizvodnja naj bi tam stekla že junija.



Srbija je po zaslugi ruskega in kitajskega cepiva ena od evropskih držav z najvišjo precepljenostjo proti covidu-19. Vsaj en odmerek cepiva je v sedemmilijonski državi prejelo že več kot 1,8 milijona ljudi, od tega okoli 700.000 že dva odmerka.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: