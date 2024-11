V Romuniji volijo predsednika, ki bo znan v drugem krogu decembra

V Romuniji so danes volivci na predsedniških volitvah največ glasov namenili socialdemokratskemu premierju Marcelu Ciolacuju. Glede na rezultate vzporednih volitev bi se lahko v drugem krogu za položaj predsednika potegoval skupaj z vodjo zeleno-liberalno reformne stranke USR Eleno Lasconi.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Ciolacu glede na dvoje vzporedne volitve, objavljene kmalu po zaprtju volišč, dobil 25 odstotkov glasov, Lasconi na drugem mestu pa 18 odstotkov. Drugi krog volitev bo 8. decembra.

Elena Lasconi FOTO: Mihai Barbu Afp

Za najvišji položaj v državi se je potegovalo skupno 13 kandidatov in ena kandidatka.

Za najvišji položaj v državi se je potegovalo skupno 13 kandidatov in ena kandidatka. Za položaj se ni potegoval trenutni predsednik Klaus Iohannisu, saj se mu decembra izteče drugi in zadnji mandat.

Med kandidati, ki imajo največ možnosti za uvrstitev v drugi krog, so se sicer ob Ciolacuju in Lasconi omenjali tudi kandidat nacionalističnega Zavezništva za enotnost Romunov (AUR) George Simion, sedanji predsednik senata in nekdanji premier Nicolae Ciuca iz vrst liberalcev (PNL) in nekdanji namestnik generalnega sekretarja Nata Mircea Geoana, ki je kandidiral kot nestrankarski kandidat.