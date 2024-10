V Pragi bodo omejili pijančevanje turistov

V glavnem mestu Češke nameravajo omejiti organizirano vodenje turistov od lokala do lokala, ko lahko ti nemoteno pijejo alkoholne pijače in ob tem glasno veseljačijo. Od novembra bo tovrstna oblika pijančevanja prepovedana ponoči, s čimer želijo omejiti kaljenje nočnega miru, so odločile mestne oblasti v češki prestolnici.

Vodeno pijančevanje od lokala do lokala, znano pod angleškim izrazom pub crawl, je priljubljeno predvsem med turisti iz ZDA in Velike Britanije.

Praška županja Terezia Radomerska želi zatreti kaljenje nočnega miru. FOTO: Facebook

Pod vodstvom lokalnega vodnika turisti v enem večeru obiščejo več lokalov, zapuščajo pa jih precej glasni, kar sproža precej nelagodja med domačini. Da bi omejili kaljenje nočnega miru, so se praške mestne oblasti odločile za prepoved tovrstnega vodenja med 22. in 6. uro.

Namesto pijančevanja

Praška županja Terezie Radomerska je prepričana, da bodo tako dobili učinkovito orodje za zagotavljanje reda in odpravljanje čezmernega hrupa na ulicah ter drugih negativnih učinkov na lokalne prebivalce. Namesto pijančevanja nameravajo v mestu promovirati kulturni turizem. Kot je pojasnila Radomerska, imajo v prestolnici ob gledališčih, restavracijah in galerijah v ponudbi še veliko več od pijančevanja.

Lani je v češki prestolnici prenočilo več kot 7,4 milijona obiskovalcev, kar je petkrat več, kot ima Praga prebivalcev. Največjo skupino turistov predstavljajo Nemci, in sicer jih je malo manj kot petina, sledijo pa turisti iz ZDA, Velike Britanije in Slovaške.