V New Yorku se je most tako pregrel, da se je kovinska konstrukcija spremenila

Poletja so vedno bolj vroča in vremenski pojavi vedno bolj ekstremni. A ko smo gradili ta svet, na to nismo računali, čeprav okoljevarstveniki že desetletja opozarjajo, kaj se lahko zgodi, če ne bomo bolj skrbeli za naš planet.

Konec junija smo denimo videli, kaj se zgodi z zastarelim električnim omrežjem med vročinskim valom, ko je brez energije ostalo skoraj pol Balkana. Pristojni so za izpad krivili povečano število klimatskih naprav. A teh bo vedno več in vedno več jih bo vklopljenih ves čas vročinskih valov, ki naj bi bili vedno daljši in hujši. Tem se bo pridružilo vedno več električnih vozil, ki jih je prav tako treba polniti, in če ne bomo poskrbeli za posodobitev infrastrukture, strokovnjaki opozarjajo, da bomo prej ali slej obtičali v pregretih hišah z nedelujočimi klimatskimi napravami, ki jih ne bomo mogli zapustiti, ker bo baterija avtomobila prazna.

Vedno več reči, ki jih uporabljamo, poganja elektrika. FOTO: Mavric Pivk

Hude težave zaradi vročine so imeli v začetku julija v New Yorku, kjer se je eden od mostov tako pregrel, da se je kovinska konstrukcija raztegnila, zato mostu, ko so ga enkrat odprli, da je lahko po reki priplula ladja, niso mogli več zapreti. Gasilci so morali zato več ur z vodo hladiti konstrukcijo, ta čas pa je na eni in drugi strani mostu v avtomobilih ostalo ujetih na stotine ljudi. Težave so imeli tudi v Kaliforniji, ki jo zadnjih nekaj poletij pestijo hudi požari, ki so v kombinaciji z vročinskim valom ozračje tako segreli, da zaradi nevarnosti vročinske kapi gasilci niso mogli niti blizu.

V Kaliforniji so požari postali stalnica. FOTO: Reuters

Zaradi orkana Beryl, ki je pred nekaj tedni pustošil po zveznih državah na jugu ZDA, se je izkazalo, da je tudi tam električna infrastruktura povsem neustrezna, saj je niso posodobili že vsaj sto let, in močna nevihta je kot za šalo podrla več električnih vodov, zaradi česar je brez elektrike ostalo več kot dva milijona gospodinjstev, en mesec prej je na drugem koncu Teksasa nenadni močan veter storil enako, takrat je brez elektrike ostal milijon ljudi. Vedno več ljudi je zato zamenjalo ploščo, saj da smo že tako globoko zabredli, da bomo planet težko rešili in upočasnili globalno segrevanje, zato bi se morali osredotočili nase in na prilagajanje na spremembe, predvsem okoljske.