V Jadranskem morju posneli ogromnega morskega psa, dolg je osem metrov

V morju pri Trstu so posneli ogromnega morskega psa, ocenjujejo, da je žival dolga okoli osem metrov. Na Facebook strani Area Marina Protetta Miramare so tako objavili fotografijo, ki prikazuje plavuti živali.

Ta vrsta v Tržaškem zalivu ni bila opažena že od leta 2015 in njena prisotnost ne bi smela vzbujati skrbi, so ob tem poudarili.

Orjaški morski psi niso agresivni in niso nevarni za človeka. Običajno zrastejo do približno osem metrov v dolžino, čeprav so največji primerki lahko dolgi tudi preko 10 metrov, so ogrožena vrsta, ki ji grozi izumrtje.