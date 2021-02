V Bruslju zaskrbljeni zaradi Janše, Logar miri: Slovenija ni Madžarska

Zunanji minister Anže Logar je ob zadnjem obisku Bruslja moral (pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU) pomiriti zaskrbljene evropske komisarje, piše spletni bruseljski medij Politico. Te namreč skrbijo tesne povezave Slovenije z Madžarsko in njenim voditeljem Viktorjem Orbanom. Ta spletni portal izpostavlja, da je Janša tesni zaveznik madžarskega premierja, močan podpornik njegove protimigrantske retorike in politike ter pogost trn v peti politične sredine v EU. Je tudi velik navdušenec nad bivšim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom: »Promoviral je teorije zarote glede ameriških volitev in na twitterju razglasil, da bo Joe Biden eden najšibkejših predsednikov v zgodovini.« Zaskrbljeni tudi slovenski uradniki Vse to in še več povzroča zaskrbljenost med mnogimi evropskimi diplomati glede slovenskega polletnega predsedovanja Svetu EU, ki se bo začelo 1. julija. »Ne gre le zame ali druge, ki smo zaskrbljeni, to so tudi mnogi slovenski uradniki,« je za Politico dejal neimenovani diplomat EU.



Logar pa je v pogovoru Politicu na vprašanje o tesnih povezavah vlade z Madžarsko zagotovil, da bo Slovenija med predsedovanjem v drugi polovici leta delovala kot nevtralen arbiter in ne kot zagovornik madžarske agende. »Kot predsedujoča država moraš biti na neki način pošten posrednik, torej se ukvarjati z vsemi vprašanji v EU,« je dejal Logar. Pojasnil je tudi, da bodo med prioritetami slovenskega predsedovanja krepitev sodelovanja na področju zdravstvene politike, zagotovitev sredstev EU za okrevanje članicam, ki jih je prizadela pandemija, boljše krizno upravljanje, tudi na kibernetskem področju, pa tudi vladavina prava. Predvsem to bi lahko po oceni Politica pritegnilo veliko pozornosti zaradi Janševe bližine Orbanu in njegovi vladi, ki ji očitajo, da demokracija na Madžarskem nazaduje. Tako Madžarska kot Poljska sta v postopku po 7. členu pogodbe o EU, ker da ogrožata temeljne vrednote EU.



Logar meni, da je postopek po 7. členu zašel v slepo ulico in ne deluje. Po drugi strani pa je pohvalil mehanizem, ki je bil vzpostavljen lani, v okviru katerega bi države same pregledovale izvajanje vladavine prava med seboj. Izrazil je prepričanje, da bo pomiril vsa čustva, povezana z vprašanjem vladavine prava. Omilil navdušenje na Trumpom Logar jeposkušal tudi zmanjšati pomen Janševega navdušenja nad Trumpom. Premierjeve tvite je označil za izkazovanje politične pripadnosti: »podobno kot na primer socialisti rečejo nekaj v podporo socialistom«. Zanikal je tudi, da bi lahko bila nesoglasja z ameriško administracijo problem za slovensko predsedovanje, saj da je med Washingtonom in Ljubljano vzpostavljen trden strateški dialog.

