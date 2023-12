Umrl nekdanji predsednik Evropske komisije, veljal je za arhitekta sodobne Evrope

V starosti 98 let je na svojem domu v Parizu umrl nekdanji francoski socialistični politik in predsednik Evropske komisije med letoma 1985 in 1995 Jacques Delors, je sporočila njegova hči in županja mesta Lille Martine Aubry. Kot je dejala, je njen oče umrl danes v spanju.ž

Delors je bil osmi predsednik Evropske komisije

Pred tem je bil med letoma 1981 in 1984 francoski finančni minister v vladi nekdanjega predsednika Francoisa Mitterranda. Še prej je bil v letih od 1979 do 1981 poslanec Evropskega parlamenta.

Kot predsednik Evropske komisije je veljal za arhitekta sodobne Evrope. Med drugim je vzpostavil enotni trg, podpisal schengenske sporazume, uvedel program študentske izmenjave Erasmus, reformiral evropsko kmetijsko politiko in začel pripravljati monetarno unijo, ki je pripeljala do uvedbe evra.

Tudi iz Slovenije izrazi sožalja Predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon sta na omrežju X izrazili sožalje ob smrti nekdanjega predsednika Evropske komisije Jacquesa Delorsa. Predsednica je ob tem zapisala, da bo njegov prispevek k združeni Evropi vedno ostal v naših srcih. Zunanja ministrica pa je zapisala, da je bil Evropejec z veliko začetnico.

Njegova povezovalna prizadevanja so naletela na odpor nekaterih takratnih članic EU, zlasti Velike Britanije pod vodstvom nekdanje premierke Margaret Thatcher.