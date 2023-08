Umrl najmlajši sin Pabla Picassa

Umrl je najmlajši sin Pabla Picassa, Claude Ruiz Picasso. Vzrok smrti ni znan. Za sabo je zapustil ženo in dva otroka. Star je bil 76 let, umrl pa je le nekaj mesec po smrti svoje mame Françoise Gilot. Ona je bila stara 102 leti. Je edina slikarjeva muza, ki je Picassa zapustila, vse ostale je zapustil on.

Claude Ruiz Picasso je bil vse od leta 1989 do julija letos upravitelj zapuščine Pabla Picassa, zdaj to počne njegova sestra Paloma. Da sta postala zakonsko priznana Picassova otroka, je poskrbelo sodišče. S tem pa sta postala tudi dediča njegove zapuščine, ki je enormna. Picasso je ob smrti zapustil več kot 45.000 del, med njimi 1885 slik, 1228 kipov, 7089 risb, 30.000 grafik, 150 skicirk in 3222 keramičnih del. V celoti je bila takrat, skupaj z gotovino, njegova zapuščina ocenjena na 650 milijonov funtov.

Najmlajši sin se je rodil leta 1947. Študiral je v Angliji in Franciji. Postal je fotoreporter, vendar pa je fotografijo opustil zaradi dela z očetovo zapuščino.