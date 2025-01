Umrl je kontroverzni francoski politik Le Pen

Po poročanju lokalnih medijev je danes v Franciji umrl ustanovitelj skrajno desne politične stranke Nacionalna fronta Jean-Marie Le Pen. Star je bil 96 let. Le Penovo smrt je potrdila njegova družina, več podrobnosti za zdaj niso razkrili.

Jean-Marie Le Pen se je rodil 20. junija 1928 v mestu La Trinité-sur-Mer kot edini otrok bretonskega ribiča in šivilje. Njegovo otroštvo je bilo zaznamovano z izgubo očeta, ki je umrl, ko je imel Jean-Marie komaj 14 let. Umrl je v nesreči, ko je v njegovo ribiško mrežo zašla mina.

Le Pen se je pozneje pridružil francoski tujski legiji, sodeloval je v vojni v Indokini in alžirski vojni za neodvisnost, kjer je bil obtožen mučenja zapornikov.

Le Pen je v intervjujih priznal uporabo »izrednih metod« med zasliševanji, vendar je kasneje zanikal obtožbe o mučenju, saj da so tovrstne obtožbe del levega »vladnega načrta« za njegovo diskreditacijo.

Njegova stranka sinonim za skrajno desnico

Leta 1972 je Le Pen soustanovil Nacionalno fronto (Front National), stranko, ki je postala sinonim za francosko skrajno desnico. Bil je večkratni predsedniški kandidat, leta 2002 je šokiral francosko javnost, ko je v prvem krogu volitev premagal socialističnega kandidata Lionela Jospina in se v drugem krogu soočil z Jacquesom Chiracom. Zmagal je slednji, in sicer z več kot 82 odstotki glasov. Le Pen je bil tudi evropski poslanec in regionalni svetnik, njegova politična kariera pa je trajala več desetletij.

Le Penov politični vzpon je bil zaznamovan s številnimi pravnimi težavami in kontroverznimi izjavami. Med drugim je holokavst opisal kot »nepomemben detajl« v zgodovini druge svetovne vojne in s tem sprožil ogorčenje in večkratne obsodbe zaradi spodbujanja sovraštva in etnične diskriminacije. Leta 2014 je predlagal, da bi virus ebola lahko rešil težave prenaseljenosti sveta, kar je prav tako povzročilo zgražanje in obsodbe.