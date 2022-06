Ukrajinca Mikolo ruski vojaki živega zakopali, vendar je preživel (VIDEO)

Ukrajinca Mikolo Kuličenka so živega zakopali, poroča CNN. Skupaj s še dvema bratoma so mu ruski vojaki zavezali oči in jih ustrelili. Njegova brata Jevgenij in Dimitrov sta umrla, njemu pa je uspelo preživeti in se izkopati iz skupnega groba. Kot je povedal za CNN, je moral preživeti, da pove svojo zgodbo ne samo Ukrajincem, ampak vsemu svetu. V Ukrajini to grozodejstvo preiskujejo kot vojni zločin.

Mikola je živel v hiši s svojima dvema bratoma in sestro, ko so 18. marca vanjo vkorakali ruski vojaki, ki so iskali ukrajinske borce, odgovorne za napad na enega izmed ruskih konvojev. Tega dne se je začela nočna mora družine Kuličenko. Trije vojaki so vstopili v njihovo bivališče, iščoč vse, kar bi brate lahko povezalo z napadom. Dokazov za to niso našli, so pa naleteli na dedkovo vojno medaljo in vojaško torbo, saj se je brat Jevgenij pripravljal, da bi se pridružil ukrajinskemu boju.

Brate so zavezanih oči odpeljali v celice, kjer so jih zasliševali in pretepali štiri dni. Zatem so jih odpeljali do izkopane jame in jih tam ustrelili. Mikolo so ustrelili v obraz, krogla mu je prestrelila lice.

Sestra Irina vse od izginotja bratov o njih ni dobila nobene informacije, vse dokler se 'od mrtvih' ni vrnil brat Mikola. Prišla je iz službe in brat je bil doma. Vprašala ga je, kje sta druga dva, on pa ji je odgovoril: »Nikogar več ni.«