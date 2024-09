Trump ni bil v nevarnosti, domnevnega napadalca obtožili zaradi posedovanja orožja (FOTO)

Zvezni tožilci v ZDA so 58-letnega Ryana Routha, ki je bil v nedeljo vpleten v domneven poskus atentata na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa na njegovem igrišču za golf na Floridi, danes obtožili posedovanja orožja z izbrisano serijsko številko, poročajo ameriški mediji.

Trump je odgovornost za incident pripisal političnim nasprotnikom

Zvezna policija FBI je v nedeljo sporočila, da incident obravnava kot nov poskus atentata na bivšega predsednika ZDA, Routha pa v prihodnje čaka še več obtožb, poroča CNN. Za zdaj ostaja v priporu, ker je imel kot nekdanji obsojenec za kaznivo dejanje pri sebi orožje z izbrisano serijsko številko.

Donald Trump je odgovornost za incident pripisal političnim nasprotnikom. FOTO: Martin County Sheriff's Office Via Reuters

Routha so sicer doslej večkrat aretirali in obravnavali na sodiščih v več zveznih državah v ZDA. Ameriški mediji poročajo, da je odločen podpornik Ukrajine in je Trumpa večkrat kritiziral na družbenih omrežjih zaradi njegovega odnosa do ruske agresije, francoska tiskovna agencija AFP pa je z njim leta 2022 opravila intervju v Kijevu, kamor je odpotoval, da bi sodeloval v vojni proti Rusiji.

Agenti FBI so Routha na Floridi prijeli v nedeljo zgodaj popoldne po lokalnem času, ko so v grmovju ob robu Trumpovega igrišča za golf opazili cev puške in začeli streljati, osumljenec pa je pobegnil, vendar so ga kasneje ujeli na avtocesti.

Trump ni bil v nevarnosti

Šerif okrožja Palm Beach Ric Bradshaw je novinarjem zagotovil, da Trump ni bil v nevarnosti. Guverner Ron DeSantis sicer vztraja, da bo ločena preiskava potekala tudi na Floridi, ker mu ni jasno, kako se je lahko domnevni strelec približal Trumpu le na nekaj sto metrov.

Bradshaw je povedal, da je Trump trenutno le predsedniški kandidat in ne predsednik ZDA, zato ga tajna služba varuje z viri, ki so ji na voljo.