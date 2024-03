To so posnetki pomembnega oficirja v intimnih trenutkih z dvema dekletoma v pisarni (VIDEO)

Iz Ukrajine prihajajo posnetki, ki pa tokrat niso povezani z vojno. Na družbenih omrežjih so se namreč pojavili posnetki nadzornih kamer iz pisarne ukrajinskega vojaškega častnika. Mediji pišejo, da gre za enega od poveljnikov v mestu Rivne Oleksandra Jarmoševiča, ki je odgovoren za novačenje mladih vojakov. Tako so Oleksandra v pisarni ujeli v intimnih trenutkih z dvema ženskama.

Preiskava vojske je v teku

Po objavi posnetkov se je takoj oglasila vojska. Kopenske sile ukrajinske vojske so sporočile, da poteka uradna inšpekcija zaradi objave na družbenih omrežjih. »Inšpekcija bo ocenila vsebino posnetka, časovne intervale in okoliščine tajnega videonadzora v poslovnih prostorih. Vojska je prosila organe pregona za pomoč pri preiskavi. So pa poudarili, da so posnetek prvi objavili protiukrajinski kanali, vključno z blogerjem Anatolijem Šarijem, ki je osumljen veleizdaje in se skriva v Španiji.«