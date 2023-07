To je županja, ki prodajalke ljubezni izganja v predmestje

V najbolj razvitem nizozemskem turističnem kraju so že lani imeli okoli 20 milijonov turistov, do konca tega desetletja naj bi jih bilo že 30 milijonov. Razlogov zlepa ne zmanjka, med dvema najbolj izpostavljenima so slovite kadilnice kanabisa rokerij in prodajalke teles v Rdeči četrti. Ocenjujejo, da je na Nizozemskem okoli 200 tisoč prostitutk in prostitutov, 40 odstotkov jih je v Amsterdamu, zaradi Rdeče četrti pa naj bi bil nizozemski proračun težji za poltretjo milijardo evrov letno!

Županja Amsterdama Femke Halsema se je odločila pošteno premešati turistične karte: najprej so konec maja prepovedali kajenje trave na ulici, kazen za tovrstno početje po novem znaša 100 evrov, konzumirati jo je dovoljeno le v kadilnicah. Že od takrat pa velja tudi omejitev delovanja Rdeče četrti, v kateri se lokali po novem zaprejo ob dveh zjutraj, uro kasneje pa morajo obratovanje prenehati tudi prodajalke in prodajalci teles.

Na bistveno večje nasprotovanje – vključno z javnimi shodi – pa je naletela županjina zamisel, da se prodajalke ljubezni preselijo iz dosedanje četrti bolj proti predmestjem, kjer bi zanje ustvarili nov erotični center. Županja se je že soočila z uličnimi protesti in negodovanjem nad selitvijo, saj naj bi se za začetek zaprlo več kot sto bordelov v Rdeči četrti. Mesto je predlagalo tri lokacije, med katerimi naj bi (po posvetovanjih z vsemi deležniki) v začetku naslednjega leta izbrali novo lokacijo; ker pa bodo potekali pogovori tudi s prebivalci predelov Amsterdama, ki nasprotujejo prihodu tovrstne četrti v njihovo bližino, pa še s prostitutkami in poslovneži, bodo imeli na severu Nizozemske še nekaj časa burne debate.