»To je scenarij iz nočne more« (VIDEO)

Islandija še vedno pričakuje izbruh vulkana Fagradalsfjall. Doslej je bilo več sto potresov. Samo od polnoči jih je bilo 600. Mesto Grindavík na jugozahodu Islandije so popolnoma evakuirali. Vse se je začelo 25. oktobra s »seizmičnim rojem«, osredotočenim na Sundhnúk, razpoko tri do pet kilometrov pod Grindavíkom.

Na Islandiji bi lahko v prihodnjih dneh izbruhnil ognjenik, je opozorila vodja oddelka za vulkanizem na državnem meteorološkem uradu Kristin Jonsdottir. Urad je sicer danes od polnoči zabeležil okoli tisoč potresov. Geofizik Benedikt Ofeigsson pa ocenjuje, da se podzemni tuneli, ki jih magma ustvarja pod polotokom Reykjanes, še naprej širijo.

Kje natančno bo magma izbruhnila, ni znano, trenutno pa se zdi najbolj verjetno, da bo potovala po odprtinah v mestu, pravi Marc Reichow, geolog z Univerze v Leicestru. A kdaj točno se bo to zgodilo, ne ve nihče.

Scenarij iz nočne more

Guardian je analiziral, kako bi bil videti izbruh in kakšne so možnosti, da se to res zgodi. Sprva bi se na zemeljskem površju odprla razpoka in magma bi brizgnila več sto metrov v nebo ter oblikovala ognjeni vodnjak,

»Izbruh bo verjetno efuziven, tj. takšen, ki ustvarja tokove lave, podoben izbruhu, ki se je zgodil lani v La Palmi,« je dejala Saskia Goes, profesorica geofizike iz Londona. »Lava bi verjetno prekrila območje okoli mesta izbruha.« Nekateri sproščeni plini so lahko precej strupeni, je še dodala.

FOTO: Marko Djurica Reuters

»To je scenarij iz nočne more. Če bo magma prišla na površje v tistem zahodnem delu Grindavíka, bo dele mesta uničila,« je povedal dr. Dave McGarvie, vulkanolog z univerze Lancaster.

Malo verjetno pa je, da bo ta izbruh podoben tistemu leta 2010. Strokovnjaki so ocenili, da je možnost novega oblaka pepela nad celino zelo majhna. Izbruh leta 2010 je v ozračje izbruhal ogromne količine pepela, zaradi česar je bilo odpovedanih 100.000 poletov.