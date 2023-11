To je njihov Černobil: smrtonosen je lahko že en vdih

Na svetu obstaja nekaj krajev, ki so tako zelo nevarni, da je vstop vanje vsaj odsvetovan, če ne kar prepovedan. Razlog niso nevarne tolpe ali podivjane živali, ampak strupeno okolje, bodisi smo ga takšnega naredili ljudje bodisi narava. Eden takšnih krajev je nekdanje rudarsko mesto Wittenoom, ki se ga je zaradi visokih koncentracij nevarnih snovi v zraku in tleh, predvsem azbesta, prijel vzdevek avstralski Černobil.

Zadnje prebivalce, ki niso hoteli zapustiti domov, so izselili maja lani.

Gre za mesto duhov, saj so ga morali prebivalci zapustiti, da se ne bi vanj podali avantur željni turisti, pa so ga oblasti celo zbrisale z zemljevidov, na ceste, ki vodijo do njega, so postavili blokade ter iz tal izruvali vse smerokaze in druge znake, ki bi vedoželjne obiskovalce lahko usmerile proti mestu. Zrak v Wittenoomu in bližnji okolici je tako poln nevarnih azbestnih delcev, da je lahko usoden že en sam vdih, prav tako je izredno nevarna in strupena prst na območju, s tem pa tudi vse, kar v njej zraste. Zadnje prebivalce, ki domačega mesta niso hoteli zapustiti, so na varno preselili šele maja lani, tudi tisti, ki so odšli pred njimi, pa še vedno množično umirajo za posledicami vdihavanja azbesta, ki je močno poškodoval njihova pljuča in druge organe.

Wittenoom je mesto duhov. FOTO: Edward Haylan/getty Images

Wittenoom, ki stoji na zahodnem delu Avstralije, so začeli množično naseljevati v 40. letih prejšnjega stoletja, ko so na tamkajšnjem območju odkrili modri azbest. Na tisoče družin je v rudarjenju opazilo priložnost za dober zaslužek. Žal takrat vpliv omenjene snovi na zdravje še ni bilo raziskan in do leta 1996, ko so rudnike končno zaprli, je zaradi vdihavanja azbesta umrlo več kot 2000 rudarjev in drugih prebivalcev mesta.