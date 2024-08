Tesla naredila zastoj, posredovala je občinska redarska služba

V središču mesta Sète v južnem francoskem departmaju Hérault v regiji Languedoc-Roussillon je v sredo malo pred poldnevom nastal večji prometni zastoj. Vzrok? Električna tesla, ki je meni nič tebi nič nehala delovati sredi ulice Grande rue Mario-Roustan nasproti restavracije La cave à manger, poroča francoski časnik Midi Libre. Zaradi ozkih in večinoma enosmernih mestnih uličic je bil promet močno oviran vse do mostu Virla, oddaljenega sicer le kakih 600 metrov; prav tako je okoli 100 ljudi na postaji Dauphin zaman čakalo na avtobus za odhod na plažo.

Po besedah ​​lokalnih prebivalcev je električno vozilo nenadoma začelo posodabljati svoj sistem, zaradi česar se je popolnoma ustavilo. Posredovala je občinska redarska služba, ki je poskušala razbremeniti promet, ki je bil na tržni dan zelo zgoščen, tako da je voznike preusmerila na bližnjo ulico Paul-Valery. Po približno 45 minutah se je vozilo končno znova zagnalo in vozniki so se počasi vrnili na svojo pot.

Tesla vedno obvesti voznika o nadgradnji in ga tudi opozori, da bo vozilo določen čas nevozno. FOTO: Tesla

Čeprav ni znano, zakaj točno se je vozilo odločilo za posodobitev programske opreme, pa je jasno, da tega ni moglo storiti samo. Tesle (in seveda tudi druga vozila) vedno obvestijo voznika, kadar je na voljo nova nadgradnja, in ga tudi opozorijo, da vozilo za določen čas, po navadi od 25 do 45 minut, ne bo vozno. Biti mora namreč v načinu parkiranja in z zategnjeno »ročno« zavoro, voznik pa mora ne le odobriti, ampak tudi potrditi ukaz za posodobitev. Ko se programska nadgradnja enkrat zažene, jo je po navadi nemogoče prekiniti, da ne bi nastale večje napake v računalniškem sistemu. Že posodobitev pametnega telefona traja nekaj časa, kaj šele avta.

Kolikor je znano, se je voznik za programsko nadgradnjo odločil na vozišču enosmerne ulice: ni bil ne pred rdečo lučjo ali na parkirnem prostoru na ulici. Iz vsega tega bi lahko sklepali, da je bil voznik tesle silno površen pri prebiranju obvestila ali pa mu je bilo preprosto vseeno.