Temno poglavje ameriške zgodovine

ZDA so dobile nov nacionalni park. Zgodovinsko območje Amache blizu Granade v Koloradu se je pridružilo lokacijam, kot sta Yellowstone in Yosemite, je pred dnevi sporočila ameriška uprava narodnih parkov. Narodni park Amache ima temačno preteklost, saj je bil eden od 10 mest za pridržanje, ki jih je med drugo svetovno vojno ustanovila vojna uprava za premestitve, da bi vanje zaprla japonske Američane po japonskem napadu na Pearl Harbor.

V Amacheju je bilo med letoma 1942 in 1945 interniranih več kot 10.000 ljudi, večinoma ameriških državljanov japonskega rodu. Na svojem vrhuncu je bilo v taborišču zaprtih 7310 ljudi, zaradi česar je bil Amache tedaj celo deseto največje mesto v zvezni državi Kolorado.

»Kot narod se moramo soočiti s krivicami svoje preteklosti, da bi zgradili pravičnejšo in pravičnejšo prihodnost,« je izjavila ameriška notranja ministrica Deb Haaland. »Ustanovitev nacionalnega zgodovinskega območja Amache bo pomagala ohraniti in počastiti to pomembno in boleče poglavje v zgodovini naše države za prihodnje generacije,« je poudarila.

Marec 2022

Amache je marca 2022 postal nacionalno zgodovinsko območje. Pred tem je bil leta 1994 uvrščen v nacionalni register zgodovinskih krajev, leta 2006 pa je bil razglašen za nacionalno zgodovinsko znamenitost. Po zaprtju relokacijskega centra leta 1945 so večino zgradb v Amacheju porušili, a je kljub temu ostal eden najbolje ohranjenih primerov mesta zapora iz druge svetovne vojne. Poleg cestnega omrežja, ki je vidno še danes, so na tem območju tudi zgodovinsko pokopališče, spomenik in več zgradb iz vojnih časov, vključno z vojašnico, telovadno dvorano, stražnim stolpom in vodnim rezervoarjem.

Zaradi prizadevanj mesta Granada, družbe za ohranitev Amacheja, nekdanjih internirancev in njihovih potomcev ter drugih posameznikov in organizacij je nekdanje mesto zapor dobro ohranjeno in pomaga ozaveščati javnost o pomenu Amacheja in drugih podobnih taborišč.

Odločitev, da je območje zdaj tudi uradno postalo nacionalni park, je bila sprejeta le nekaj dni pred dnevom spomina na ujetništvo Japoncev med drugo svetovno vojno, ki ga v ZDA vsako leto zaznamujejo 19. februarja. »Vključitev Amacheja v sistem narodnih parkov je opomnik, da mora naša zgodovina vključevati tudi temna poglavja krivic,« je poudaril direktor uprave nacionalnih parkov Chuck Sams. »Da bi rasli kot narod, moramo razmisliti o preteklih napakah, jih popraviti in si prizadevati za oblikovanje boljše države.«