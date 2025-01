Televizija brez kablov, zdravniški pregled kar doma

Leto 2024 je mimo, med drugim pa si ga bomo zapomnili po nekaterih osupljivih tehnoloških inovacijah.

Tesla Robotaxi je eden najbolj ambicioznih projektov leta. Gre za popolnoma avtonomno vozilo brez volana, pedalov in zadnjega okna, ki je namenjeno prevozu dveh potnikov. To futuristično električno vozilo, predstavljeno na oktobrskem dogodku We, Robot, naj bi stalo manj kot 29.000 evrov. Nima polnilnega priključka, temveč se polni brezžično prek induktivne polnilne postaje v tleh.

Huawei Mate XT Ultimate Design je prvi zložljivi telefon v obliki črke Z. Cena tega tehnološkega čudeža je precej visoka, saj najdražji model stane okoli 3270 evrov.

Prednost telefona Z je velik zaslon. FOTO: Huawei

LG Signature OLED T je izdelal transparentni televizor, ki je bil predstavljen na šovu CES (Consumer Electronics Show) in velja za enega najbolj futurističnih izdelkov leta. Ko ni v uporabi, je videti kot prosojna steklena plošča. Zaradi brezžičnega prenosnega sistema LG televizor nima kablov in ga je mogoče postaviti kamor koli v prostoru. Cena še ni znana, vrtela pa se bo okoli 96.000 evrov.

Na voljo od letos

Apple Vision Pro je napredna naprava za mešano oziroma obogateno resničnost (MR), ki omogoča uporabnikom, da prekrivajo virtualne informacije in resnični svet ali pa se popolnoma potopijo v virtualno okolje. Ta naprava, ki je bila predstavljena januarja, se ponaša z izjemno ločljivostjo in edinstvenim sistemom nadzora, ki temelji na sledenju očem in telesu. Kljub napredni tehnologiji je bila deležna mešanih odzivov zaradi visoke cene (približno 3350 evrov).

BeamO je prenosna naprava za zdravstvene preglede doma, ki omogoča družinam, da opravijo celoten zdravniški pregled kar med domačimi stenami. Meri različne zdravstvene parametre, kot so temperatura, pretok krvi, srčni utrip in zdravje pljuč. V ZDA bo na voljo od letos za približno 240 evrov.