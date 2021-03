Takšno je morje v Istri, mimoidoči vznemirjeni (VIDEO)

Morje pri plažah v Pulju je v teh dneh oranžno in ta pojav je pritegnil poglede številnih mimoidočih. Čeprav je videti precej nenavadno in neprivlačno, je govor o naravnem pojavu v morju. Cvetenje morja se namreč pojavi, ko se spremenijo temperature morja in s padavinami spomladi pride do večjega vnosa hranilnih soli dušika in fosforja, ki so hrana fitoplanktonu. Najpogosteje se pojavi konec junija in v začetku julija.Kot piše portal večernji.hr, gre za sluzna kopičenja, ki so vizualno neprijetna, vendar neškodljiva za zdravje ljudi, če gre za bakteriološko čisto morje. Cvetenje je intenzivnejše popoldne, so pojasnili na spletni strani Zavoda za javno zdravje dubrovniško-neretvanske županije. Prvi zapisi o cvetenju morja za Jadran segajo celo v 18. stoletje, intenzivneje se pojavlja od leta 1988, od leta 2000 pa se pojavlja vsako leto. Cvetenje poteka v celotnem vodnem stolpcu (od površine do dna), vendar je zaradi jakosti svetlobe močnejše v površinskih plasteh.Cvetenje morja je naravni pojav, ki se občasno tako v odprtih kot tudi v obalnih vodah, vendar sta intenzivnost in pogostost teh pojavov bolj razširjena, pogostejša in dolgotrajnejša, kar je mogoče v veliki meri pripisati negativnemu vplivu človekove dejavnosti v naravi na splošno (podnebne spremembe) in na sam morski ekosistem (z odpadnimi vodami in različnimi drugimi dejavnostmi), opozarja diplomirana inženirka