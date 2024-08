Tajni dokumenti razkrivajo: Putinova mornarica pripravljena napasti Evropo, imajo močno orožje

Glede na novo poročilo, ki ga je objavil Financial Times (FT), je Rusija usposobila svojo mornarico za napad na tarče Nata v Evropi, vključno z uporabo jedrskih raket. Dokumenti iz leta 2008 do 2014 prikazujejo seznam Natovih ciljev po vsej celini za morebitne ruske raketne napade s konvencionalnimi raketami ali taktičnim jedrskim orožjem.

Ruska baltska flota bi ciljala predvsem na lokacije na Norveškem in v Nemčiji, vključno z veliko pomorsko bazo v Bergnu blizu Osla. Med ruskimi tarčami naj bi bila tudi ladjedelnica za podmornice na severozahodu Anglije. Dokumente so FT pokazali zahodni viri in dodali, da so ciljni zemljevidi »za predstavitvene namene in ne za operativno uporabo«.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v začetku leta dejal, da ne izključuje možnosti spremembe ruske jedrske doktrine, ki določa okoliščine, v katerih bi Moskva uporabila jedrsko orožje.

Koncept totalne vojne

Predstavitev tudi navaja, da ima Rusija možnost izstrelitve jedrskega orožja z ladij, kar po mnenju strokovnjakov povečuje tveganje za eskalacijo ali nesreče. Analitiki, ki so pregledali dokumente, menijo, da so v skladu z oceno Nata o grožnji zaradi raketnih napadov dolgega dosega ruske mornarice, a tudi hitrosti, s katero bi se Rusija odločila za jedrsko možnost.

»Njihov koncept vojne je totalna vojna. Na te taktične jedrske bojne glave gledajo kot na potencialno vojno orožje. Želeli jih bodo uporabiti, in to zelo kmalu,« je dejal Jeffrey Lewis, profesor na Middlebury Institute of International Studies v Montereyu.

Čeprav so dokumenti iz obdobja pred invazijo na Ukrajino, je več kot dve leti trajajoča vojna v tej državi znova razvnela razprave o jedrskem orožju.

Vidni ruski uradniki, kot je nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev, in komentatorji na ruski državni televiziji so pogosto omenjali možnost jedrske vojne ali jo neposredno omenjali. Nekateri gostje državnih medijev so predlagali, naj Moskva izvede jedrske napade na države, kot sta ZDA in Združeno kraljestvo, ki podpirata vojna prizadevanja Kijeva.