Štirje Slovenci huje poškodovani v požaru čolna pri Biogradu

Pred dnevi je v požaru čolna nedaleč od vhoda v marino pri Biogradu na Moru bilo poškodovanih več ljudi, ranjene pa so odpeljali v zadrsko bolnišnico, so pisali hrvaški mediji. Požar je izbruhnil 13. julija ob 18.20 uri, zdaj pa je v javnost prišlo še nekoliko več podrobnosti nesreče.

Preiskava je pokazala, da je sedem slovenskih državljanov najelo šest metrov dolgo plovilo. Do požara je prišlo zaradi nastale mešanice vnetljivih hlapov in iskren na električnih instalacijah v prostoru za akumulator.

Dva Slovenca, stara 42 in 55 let, so odpeljali na zdravljenje v zadrsko bolnišnico, kjer so jima potrdili hude poškodbe in opekline.

V bolnišnici so pregledali še ostalih pet Slovencev, na nadaljnjem zdravljenju pa sta ostali še dve državljanki, stari 44 in 20 let, ki sta bili v požaru prav tako huje poškodovani, piše Večernji.hr.

Čoln je v požaru skoraj povsem zgorel, materialna škoda pa se bo ugotavljala naknadno. Zaradi ugotavljanja vseh okoliščin dogodka potekajo nadaljnji policijski postopki, o dogodku pa je obveščeno pristojno državno odvetništvo v Zadru, piše Večernji.hr.